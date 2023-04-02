https://sputniknews.com.tr/20230402/israil-polisi-mescid-i-aksaya-baskin-duzenledi-1069051864.html
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.Kıble Mescidi'nde itikaftaki Filistinliler dışarı çıkmaya zorlandı. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T03:38+0300
2023-04-02T03:38+0300
2023-04-02T03:38+0300
dünya
israil
mescid-i aksa
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AA'nın görgü tanıklarından aktardığı bilgiye göre, İsrail polisi elektrikleri keserek Kıble Mescidi'nde itikafta olan Filistinlileri dışarı çıkmaya zorladı.Filistinliler ise mescidin kapılarını kapatarak İsrail polisine engel olmaya çalıştı.İsrail güçleri ve fanatik Yahudi yerleşimciler, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri kışkırtmaya çalışıyor.İsrail polisi, 26 Mart'ta da Mescid-i Aksa'ya girmiş, Kıble Mescidi'nde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkarmış ve itikaftakilerden 2 kişiyi gözaltına almıştı.
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israil, mescid-i aksa
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
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İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.Kıble Mescidi'nde itikaftaki Filistinliler dışarı çıkmaya zorlandı.
AA'nın görgü tanıklarından aktardığı bilgiye göre, İsrail polisi elektrikleri keserek Kıble Mescidi'nde itikafta olan Filistinlileri dışarı çıkmaya zorladı.
Filistinliler ise mescidin kapılarını kapatarak İsrail polisine engel olmaya çalıştı.
İsrail güçleri ve fanatik Yahudi yerleşimciler, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri kışkırtmaya çalışıyor.
İsrail polisi, 26 Mart'ta da Mescid-i Aksa'ya girmiş, Kıble Mescidi'nde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkarmış ve itikaftakilerden 2 kişiyi gözaltına almıştı.