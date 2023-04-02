İsrail Başsavcısı, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in 'Ulusal Muhafız Gücü' planına karşı çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Öncan'la Gerçegin Yörüngesi
13:05
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
14:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
15:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
16:13
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
16:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
17:19
8 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
17:37
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
18:14
2 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
19:00
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
13:05
10 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
13:36
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
14:20
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
14:49
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
18:01
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
13 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
19:28
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
19:56
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
20:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
23:14
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230402/israil-bassavcisi-asiri-sagci-bakan-ben-gvirin-ulusal-muhafiz-gucu-planina-karsi-cikti-1069068797.html
İsrail Başsavcısı, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in 'Ulusal Muhafız Gücü' planına karşı çıktı
İsrail Başsavcısı, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in 'Ulusal Muhafız Gücü' planına karşı çıktı
İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in emrinde 'Ulusal Muhafız Gücü' kurulmasına itiraz etti. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T16:43+0300
2023-04-02T16:43+0300
dünya
ortadoğu
israil
itamar ben-gvir
başsavcı
ulusal muhafız gücü
plan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065341440_0:173:1601:1073_1920x0_80_0_0_8bcdd5d2efaf825bf2f2b431c9daff04.jpg
İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, hükümete itirazlarını yazılı olarak ileten Baharav-Miara, "Hukuki engel var. Polisin ek bir silahlı güce ihtiyaç duymadan güvenlik sorunlarını halletmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Haberde, Başsavcı'nın itirazına Ben-Gvir'in "Başsavcı bir kere daha tekere çomak sokuyor. Şimdi de İsrail'in Ulusal Muhafız Gücü kurmasını engellemeye çalışıyor" şeklinde cevap verdiği belirtildi.Ben-Gvir, Baharav-Miara'nın yetki alanının dışına çıktığını savunarak "Sokaklarda güvenliğin yeniden sağlanması için Ulusal Muhafız Gücü kurulmalı" dedi.İsrail Polis Şefi de Ulusal Muhafız Gücü'nün kurulmasına karşıİsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, Yediot Ahronot gazetesinde yayımlanan mektubunda, 'polisin sorumluluk ve yetki alanında' söz konusu gücün kurulmaya çalışıldığına dikkati çekerek, Ulusal Muhafız Gücü'nün "neden kurulduğunun belli olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.Shabtai, mektubunda "Ulusal Güvenlik Bakanlığına doğrudan bağlı ve polisten ayrı çalışan Ulusal Muhafız Gücü, ülkede iç güvenlik sisteminin işleyişinde sıkıntılara neden olabilir" ifadelerine yer verdi.İsrail'de Ulusal Muhafız Gücü oluşturma planıİsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu hükümeti, Bakanlar Kurulu kararıyla aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e bağlı 'Ulusal Muhafız Gücü' oluşturmayı planlıyor.Eski Başbakan ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid ise konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TikTok palyaçosu (Ben-Gvir) haydut milislerini ulusal muhafızlara dönüştürerek, ülkenin her yerine terör ve şiddet getirmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230402/israildeki-tum-arap-sehirlerinde-yarin-genel-greve-gidilecek-1069053406.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065341440_0:23:1601:1223_1920x0_80_0_0_8e4504448501d9c0c91160a79baed5ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, israil, itamar ben-gvir, başsavcı, ulusal muhafız gücü, plan
ortadoğu, israil, itamar ben-gvir, başsavcı, ulusal muhafız gücü, plan

İsrail Başsavcısı, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in 'Ulusal Muhafız Gücü' planına karşı çıktı

16:43 02.04.2023
© İHA / JERİES BASSİER-İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© İHA / JERİES BASSİER-
Abone olTelegram
İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in emrinde 'Ulusal Muhafız Gücü' kurulmasına itiraz etti.
İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, hükümete itirazlarını yazılı olarak ileten Baharav-Miara, "Hukuki engel var. Polisin ek bir silahlı güce ihtiyaç duymadan güvenlik sorunlarını halletmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Haberde, Başsavcı'nın itirazına Ben-Gvir'in "Başsavcı bir kere daha tekere çomak sokuyor. Şimdi de İsrail'in Ulusal Muhafız Gücü kurmasını engellemeye çalışıyor" şeklinde cevap verdiği belirtildi.
Ben-Gvir, Baharav-Miara'nın yetki alanının dışına çıktığını savunarak "Sokaklarda güvenliğin yeniden sağlanması için Ulusal Muhafız Gücü kurulmalı" dedi.

İsrail Polis Şefi de Ulusal Muhafız Gücü'nün kurulmasına karşı

İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, Yediot Ahronot gazetesinde yayımlanan mektubunda, 'polisin sorumluluk ve yetki alanında' söz konusu gücün kurulmaya çalışıldığına dikkati çekerek, Ulusal Muhafız Gücü'nün "neden kurulduğunun belli olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.
Shabtai, mektubunda "Ulusal Güvenlik Bakanlığına doğrudan bağlı ve polisten ayrı çalışan Ulusal Muhafız Gücü, ülkede iç güvenlik sisteminin işleyişinde sıkıntılara neden olabilir" ifadelerine yer verdi.

İsrail'de Ulusal Muhafız Gücü oluşturma planı

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu hükümeti, Bakanlar Kurulu kararıyla aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e bağlı 'Ulusal Muhafız Gücü' oluşturmayı planlıyor.
Eski Başbakan ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid ise konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TikTok palyaçosu (Ben-Gvir) haydut milislerini ulusal muhafızlara dönüştürerek, ülkenin her yerine terör ve şiddet getirmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.
İsrail bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
DÜNYA
İsrail'deki tüm Arap şehirlerinde yarın genel greve gidilecek
05:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала