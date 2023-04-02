https://sputniknews.com.tr/20230402/iraki-kum-firtinasi-vurdu-500den-fazla-kisi-hastanelik-oldu-1069050812.html
Irak'ı kum fırtınası vurdu: 500'den fazla kişi, hastanelik oldu
Irak'ı kum fırtınası vurdu: 500'den fazla kişi, hastanelik oldu
Irak'ta önceki günden bu yana etkisini gösteren kum fırtınası nedeniyle 500'den fazla kişinin boğulma ve nefes darlığı gibi şikayetleriyle hastaneye başvurduğu... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T01:42+0300
2023-04-02T01:42+0300
2023-04-02T01:43+0300
dünya
irak
fırtına
kum fırtınası
hastane
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Irak Sağlık Bakanlığı ülkeyi vuran kum fırtınası nedeniyle 515 kişinin boğulma ve nefes darlığı nedeniyle hastanelere başvurduğunu duyurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde toplam 515 kişinin nefes darlığı ve boğulma şikayetiyle hastaneler başvurduğunu vurgulandı. Hastaneye kaldırılanlara gerekli müdahalenin yapıldığını kaydeden el-Bedir, olası yeni vakalara karşı alınan tedbirler kapsamında ambulansların ve sağlık ekiplerinin seferber edildiğini söyledi.Hastanelere başvuranlarının çoğunun taburcu olduğunu belirten Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230331/iraki-kum-firtinasi-vurdu-1069022085.html
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irak, fırtına, kum fırtınası, hastane
irak, fırtına, kum fırtınası, hastane
Irak'ı kum fırtınası vurdu: 500'den fazla kişi, hastanelik oldu
01:42 02.04.2023 (güncellendi: 01:43 02.04.2023) Abone ol
Irak'ta önceki günden bu yana etkisini gösteren kum fırtınası nedeniyle 500'den fazla kişinin boğulma ve nefes darlığı gibi şikayetleriyle hastaneye başvurduğu bildirildi.
Irak Sağlık Bakanlığı ülkeyi vuran kum fırtınası nedeniyle 515 kişinin boğulma ve nefes darlığı nedeniyle hastanelere başvurduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde toplam 515 kişinin nefes darlığı ve boğulma şikayetiyle hastaneler başvurduğunu vurgulandı. Hastaneye kaldırılanlara gerekli müdahalenin yapıldığını kaydeden el-Bedir, olası yeni vakalara karşı alınan tedbirler kapsamında ambulansların ve sağlık ekiplerinin seferber edildiğini söyledi.
Hastanelere başvuranlarının çoğunun taburcu olduğunu belirten Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini aktardı.