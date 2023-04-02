https://sputniknews.com.tr/20230402/iraki-kum-firtinasi-vurdu-500den-fazla-kisi-hastanelik-oldu-1069050812.html

Irak'ı kum fırtınası vurdu: 500'den fazla kişi, hastanelik oldu

Irak'ı kum fırtınası vurdu: 500'den fazla kişi, hastanelik oldu

Irak'ta önceki günden bu yana etkisini gösteren kum fırtınası nedeniyle 500'den fazla kişinin boğulma ve nefes darlığı gibi şikayetleriyle hastaneye başvurduğu... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T01:42+0300

2023-04-02T01:42+0300

2023-04-02T01:43+0300

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irak

fırtına

kum fırtınası

hastane

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Irak Sağlık Bakanlığı ülkeyi vuran kum fırtınası nedeniyle 515 kişinin boğulma ve nefes darlığı nedeniyle hastanelere başvurduğunu duyurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde toplam 515 kişinin nefes darlığı ve boğulma şikayetiyle hastaneler başvurduğunu vurgulandı. Hastaneye kaldırılanlara gerekli müdahalenin yapıldığını kaydeden el-Bedir, olası yeni vakalara karşı alınan tedbirler kapsamında ambulansların ve sağlık ekiplerinin seferber edildiğini söyledi.Hastanelere başvuranlarının çoğunun taburcu olduğunu belirten Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20230331/iraki-kum-firtinasi-vurdu-1069022085.html

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