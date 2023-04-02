https://sputniknews.com.tr/20230402/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-bankacilik-sektorumuz-son-derece-saglikli-bir-gorunume-sahip-1069058042.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bankacılık sektörümüz son derece sağlıklı bir görünüme sahip

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bankacılık sektörümüz son derece sağlıklı bir görünüme sahip

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “Bankacılık sektörümüzün güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve karlılık oranlarıyla son derece sağlıklı bir görünüme... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T11:31+0300

2023-04-02T11:31+0300

2023-04-02T11:32+0300

ekonomi

nureddin nebati

bddk

banka

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bu hafta açıklanan şubat ayı bankacılık verilerini değerlendirdi. Bakan Nebati açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “BDDK’nin verileri, bankacılık sektörümüzün güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve karlılık oranlarıyla son derece sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu teyit eder niteliktedir. Unutulmamalıdır ki bankacılık sektörümüz sağlıklı görünümünü, küresel piyasalarda yakın zamanda uygulanan kerameti kendinden menkul sıkı para politikalarının bir neticesi olarak finansal sistemin içine düştüğü zorlu koşullar altında elde etmeyi başarmıştır. Ayrıca, bankacılık sektörümüzün küresel finansal piyasalarla entegre yapısı, kalifiye insan kaynağı ve teknolojik uygulamalardaki öncü aksiyonları ülkemizi bu alanda giderek daha da ön plana çıkarmıştır. Tüm dünyanın içinden geçtiği mevcut zorlu küresel koşullara rağmen, bankacılık sektörümüzün ortaya koymayı başardığı sağlıklı gelişimi de arkasına alan ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru sağlam ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor.”

https://sputniknews.com.tr/20230401/bakan-nebati-neredeyse-maliyetinin-tamamini-karsilayacak-bir-kredi-paketi-olusturduk-1069048400.html

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nureddin nebati, bddk, banka