https://sputniknews.com.tr/20230402/goc-idaresi-baskanligi-son-bir-haftada-2-bin-587-duzensiz-gocmen-yakalandi-1069049432.html

Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 2 bin 587 düzensiz göçmen yakalandı

Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 2 bin 587 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye genelinde 24-30 Mart tarihlerinde 2 bin 587 düzensiz göçmenin yakalandığı, 1741 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi. Yılbaşından bu yana... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

düzensiz göç

göç idaresi

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 24-30 Mart haftasında 922'si Afganistan, 39'u Pakistan, 1626'sı diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 587 düzensiz göçmen yakalandı.Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 493'ü Afganistan, 71'i Pakistan, 1177'si diğer uyruklardan olmak üzere 1741 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 26 bin 28 oldu.Aynı dönemde 59 bin 104 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 330'u Afganistan, 1945'i Pakistan ve 10 bin 69'u diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 344 düzensiz göçmen kalıyor.Terke davet kapsamında işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısı ise 1294 olarak kayıtlara geçti.

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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, düzensiz göç, göç idaresi