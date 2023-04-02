https://sputniknews.com.tr/20230402/goc-idaresi-baskanligi-son-bir-haftada-2-bin-587-duzensiz-gocmen-yakalandi-1069049432.html
Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 2 bin 587 düzensiz göçmen yakalandı
Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 2 bin 587 düzensiz göçmen yakalandı
Türkiye genelinde 24-30 Mart tarihlerinde 2 bin 587 düzensiz göçmenin yakalandığı, 1741 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi. Yılbaşından bu yana... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T00:24+0300
2023-04-02T00:24+0300
2023-04-02T00:27+0300
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
düzensiz göç
göç idaresi
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 24-30 Mart haftasında 922'si Afganistan, 39'u Pakistan, 1626'sı diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 587 düzensiz göçmen yakalandı.Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 493'ü Afganistan, 71'i Pakistan, 1177'si diğer uyruklardan olmak üzere 1741 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 26 bin 28 oldu.Aynı dönemde 59 bin 104 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 330'u Afganistan, 1945'i Pakistan ve 10 bin 69'u diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 344 düzensiz göçmen kalıyor.Terke davet kapsamında işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısı ise 1294 olarak kayıtlara geçti.
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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, düzensiz göç, göç idaresi
göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, düzensiz göç, göç idaresi
Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 2 bin 587 düzensiz göçmen yakalandı
00:24 02.04.2023 (güncellendi: 00:27 02.04.2023) Abone ol
Türkiye genelinde 24-30 Mart tarihlerinde 2 bin 587 düzensiz göçmenin yakalandığı, 1741 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi. Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 26 bin 28 oldu.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 24-30 Mart haftasında 922'si Afganistan, 39'u Pakistan, 1626'sı diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 587 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 493'ü Afganistan, 71'i Pakistan, 1177'si diğer uyruklardan olmak üzere 1741 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 26 bin 28 oldu.
Aynı dönemde 59 bin 104 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 330'u Afganistan, 1945'i Pakistan ve 10 bin 69'u diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 344 düzensiz göçmen kalıyor.
Terke davet kapsamında işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısı ise 1294 olarak kayıtlara geçti.