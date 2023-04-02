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Finlandiya’da seçim yarışı başa baş gidiyor
Finlandiya’da seçim yarışı başa baş gidiyor
Finlandiya’da düzenlenen genel seçimlerde şu ana kadar oyların yüzde 40’ının sayılması ile Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Partisi oyların yüzde... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T22:25+0300
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dünya
finlandiya
seçim
sanna marin
oy verme
avrupa
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İskandinav ülkesi Finlandiya'da düzenlenen genel seçimlerde yerel saatle 09.00’da başlayan oy verme işlemi yerel saatle 20.00’da sona erdi. Şu ana kadar oyların yüzde 40’ı sayılırken, seçim yarışında başa baş bir mücadele oluyor. Sayılan oylara göre, Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Partisi oyların yüzde 20.8’ini, mevcut Başbakan Sanna Marin'in Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi oyların yüzde 20.7’sini ve Riikka Purra liderliğindeki Gerçek Finler Partisi ise oyların yüzde 18.6’sını aldı.İlk sonuçların ardından konuşan Marin, liderliğin yine de partisinin lehine değişebileceğinden emin olduğunu ifade ederek, "Seçim günü oylarından büyük bir pay alacağımıza dair bir his var" dedi.Finlandiya’da kesin olmayan sonuçlara göre koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.Toplam 22 partiden 2 bin 400'den fazla adayın yarıştığı seçime dair resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısına kadar açıklanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230402/finlandiyada-genel-secim-icin-oy-verme-islemi-basladi--1069054034.html
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finlandiya, seçim, sanna marin, oy verme, avrupa
finlandiya, seçim, sanna marin, oy verme, avrupa

Finlandiya’da seçim yarışı başa baş gidiyor

22:25 02.04.2023
© AAFinlandiya’da düzenlenen genel seçimlerde şu ana kadar oyların yüzde 40’ının sayılması ile Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Partisi oyların yüzde 20.8’ini, mevcut Başbakan Sanna Marin'in Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi ise oyların yüzde 20.7’sini aldı.
Finlandiya’da düzenlenen genel seçimlerde şu ana kadar oyların yüzde 40’ının sayılması ile Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Partisi oyların yüzde 20.8’ini, mevcut Başbakan Sanna Marin'in Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi ise oyların yüzde 20.7’sini aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AA
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Finlandiya’da düzenlenen genel seçimlerde şu ana kadar oyların yüzde 40’ının sayılması ile Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Partisi oyların yüzde 20.8’ini, mevcut Başbakan Sanna Marin'in Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi ise oyların yüzde 20.7’sini aldı.
İskandinav ülkesi Finlandiya'da düzenlenen genel seçimlerde yerel saatle 09.00’da başlayan oy verme işlemi yerel saatle 20.00’da sona erdi. Şu ana kadar oyların yüzde 40’ı sayılırken, seçim yarışında başa baş bir mücadele oluyor.
Sayılan oylara göre, Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Partisi oyların yüzde 20.8’ini, mevcut Başbakan Sanna Marin'in Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi oyların yüzde 20.7’sini ve Riikka Purra liderliğindeki Gerçek Finler Partisi ise oyların yüzde 18.6’sını aldı.

İlk sonuçların ardından konuşan Marin, liderliğin yine de partisinin lehine değişebileceğinden emin olduğunu ifade ederek, "Seçim günü oylarından büyük bir pay alacağımıza dair bir his var" dedi.

Finlandiya’da kesin olmayan sonuçlara göre koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.
Toplam 22 partiden 2 bin 400'den fazla adayın yarıştığı seçime dair resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısına kadar açıklanması bekleniyor.
Finlandiya- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
DÜNYA
NATO üyeliğine hazırlanan Finlandiya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı
09:23
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