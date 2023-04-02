https://sputniknews.com.tr/20230402/finlandiyada-secim-yarisi-basa-bas-gidiyor-1069077570.html

Finlandiya’da seçim yarışı başa baş gidiyor

Finlandiya’da seçim yarışı başa baş gidiyor

Finlandiya’da düzenlenen genel seçimlerde şu ana kadar oyların yüzde 40’ının sayılması ile Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Partisi oyların yüzde... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T22:25+0300

2023-04-02T22:25+0300

2023-04-02T22:25+0300

dünya

finlandiya

seçim

sanna marin

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avrupa

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İskandinav ülkesi Finlandiya'da düzenlenen genel seçimlerde yerel saatle 09.00’da başlayan oy verme işlemi yerel saatle 20.00’da sona erdi. Şu ana kadar oyların yüzde 40’ı sayılırken, seçim yarışında başa baş bir mücadele oluyor. Sayılan oylara göre, Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Partisi oyların yüzde 20.8’ini, mevcut Başbakan Sanna Marin'in Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi oyların yüzde 20.7’sini ve Riikka Purra liderliğindeki Gerçek Finler Partisi ise oyların yüzde 18.6’sını aldı.İlk sonuçların ardından konuşan Marin, liderliğin yine de partisinin lehine değişebileceğinden emin olduğunu ifade ederek, "Seçim günü oylarından büyük bir pay alacağımıza dair bir his var" dedi.Finlandiya’da kesin olmayan sonuçlara göre koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.Toplam 22 partiden 2 bin 400'den fazla adayın yarıştığı seçime dair resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısına kadar açıklanması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230402/finlandiyada-genel-secim-icin-oy-verme-islemi-basladi--1069054034.html

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