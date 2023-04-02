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SON DAKİKA I St. Petersburg'da bir kafede patlama meydana geldi: 1 ölü, 7 yaralı
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https://sputniknews.com.tr/20230402/eski-arkansas-valisi-hutchinson-abd-baskanlik-seciminde-aday-olacak-1069074203.html
Eski Arkansas Valisi Hutchinson, ABD Başkanlık seçiminde aday olacak
Eski Arkansas Valisi Hutchinson, ABD Başkanlık seçiminde aday olacak
ABD’de eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson, 2024 Başkanlık seçimlerine aday olacağını açıkladı. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T19:34+0300
2023-04-02T19:34+0300
dünya
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seçim
asa hutchinson
başkanlık
başkanlık seçimleri
arkansas
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ABC’ye konuşan Asa Hutchinson, “İnanıyorum ki Amerikan halkının aradığı türden bir lider olabilirim” dedi.Ülkeyi son 6 aydır gezdiğini belirten eski vali, insanların, yalnızca en kötü içgüdülerine değil, ABD'nin en iyilerine hitap eden liderler istediğine ikna olduğunu belirtti.Hutchinson, adaylığı ile ilgili resmi duyuruyu bu ay sonu eyaletin Bentonville şehrinde yapacağı bilgisini paylaştı.Hutchinson, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan eski Başkan Donald Trump’a da, hakkındaki suçlamalar nedeniyle adaylıktan çekilme çağrısı yaparak, "New York'tan yapılan suçlamalardan hoşlanmıyorum. Ancak süreç işlemeli ve hem ceza adaleti sistemimize hem de Başkanlık makamına saygı duymalıyız" ifadelerini kullandı.
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abd, donald trump, seçim, asa hutchinson, başkanlık, başkanlık seçimleri, arkansas
abd, donald trump, seçim, asa hutchinson, başkanlık, başkanlık seçimleri, arkansas

Eski Arkansas Valisi Hutchinson, ABD Başkanlık seçiminde aday olacak

19:34 02.04.2023
© AFP 2023Eski Arkansas Valisi Hutchinson, ABD Başkanlık seçiminde aday olacak
Eski Arkansas Valisi Hutchinson, ABD Başkanlık seçiminde aday olacak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023
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ABD’de eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson, 2024 Başkanlık seçimlerine aday olacağını açıkladı.
ABC’ye konuşan Asa Hutchinson, “İnanıyorum ki Amerikan halkının aradığı türden bir lider olabilirim” dedi.
Ülkeyi son 6 aydır gezdiğini belirten eski vali, insanların, yalnızca en kötü içgüdülerine değil, ABD'nin en iyilerine hitap eden liderler istediğine ikna olduğunu belirtti.
Hutchinson, adaylığı ile ilgili resmi duyuruyu bu ay sonu eyaletin Bentonville şehrinde yapacağı bilgisini paylaştı.
Hutchinson, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan eski Başkan Donald Trump’a da, hakkındaki suçlamalar nedeniyle adaylıktan çekilme çağrısı yaparak, "New York'tan yapılan suçlamalardan hoşlanmıyorum. Ancak süreç işlemeli ve hem ceza adaleti sistemimize hem de Başkanlık makamına saygı duymalıyız" ifadelerini kullandı.
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