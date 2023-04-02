https://sputniknews.com.tr/20230402/eski-arkansas-valisi-hutchinson-abd-baskanlik-seciminde-aday-olacak-1069074203.html

Eski Arkansas Valisi Hutchinson, ABD Başkanlık seçiminde aday olacak

Eski Arkansas Valisi Hutchinson, ABD Başkanlık seçiminde aday olacak

ABD’de eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson, 2024 Başkanlık seçimlerine aday olacağını açıkladı. 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T19:34+0300

2023-04-02T19:34+0300

2023-04-02T19:34+0300

dünya

abd

donald trump

seçim

asa hutchinson

başkanlık

başkanlık seçimleri

arkansas

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ABC’ye konuşan Asa Hutchinson, “İnanıyorum ki Amerikan halkının aradığı türden bir lider olabilirim” dedi.Ülkeyi son 6 aydır gezdiğini belirten eski vali, insanların, yalnızca en kötü içgüdülerine değil, ABD'nin en iyilerine hitap eden liderler istediğine ikna olduğunu belirtti.Hutchinson, adaylığı ile ilgili resmi duyuruyu bu ay sonu eyaletin Bentonville şehrinde yapacağı bilgisini paylaştı.Hutchinson, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan eski Başkan Donald Trump’a da, hakkındaki suçlamalar nedeniyle adaylıktan çekilme çağrısı yaparak, "New York'tan yapılan suçlamalardan hoşlanmıyorum. Ancak süreç işlemeli ve hem ceza adaleti sistemimize hem de Başkanlık makamına saygı duymalıyız" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230402/abdde-anket-halkin-yuzde-45i-trumpin-suclanmasini-istiyor-1069073126.html

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abd, donald trump, seçim, asa hutchinson, başkanlık, başkanlık seçimleri, arkansas