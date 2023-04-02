DSİ ekipleri Hatay'da 1 milyon 400 bin ton moloz taşıdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Öncan'la Gerçegin Yörüngesi
13:05
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
14:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
15:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
16:13
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
16:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
17:19
8 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
17:37
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
18:14
2 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
19:00
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
13:05
10 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
13:36
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
14:20
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
14:49
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
18:01
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
13 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
19:28
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
19:56
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
20:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
23:14
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230402/dsi-ekipleri-hatayda-1-milyon-400-bin-ton-moloz-tasidi-1069068239.html
DSİ ekipleri Hatay'da 1 milyon 400 bin ton moloz taşıdı
DSİ ekipleri Hatay'da 1 milyon 400 bin ton moloz taşıdı
Depremin ilk gününde bu yana enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarını sürdüren DSİ ekipleri, 67 bin kamyon seferiyle 582 binanın enkazını... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T16:35+0300
2023-04-02T16:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
dsi
devlet su işleri (dsi)
moloz
enkaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/02/1069068490_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_1476c38db76fd5d395b241d4c56fd42e.jpg
Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, 1 milyon 400 bin ton moloz taşıyarak, 582 binanın enkazının kaldırılmasını sağladı.Hatay kent merkezi ve ilçelerinde, enkazın kaldırılmasına ve ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.Depremin ilk gününde bu yana çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren DSİ ekipleri de Hatay'daki çalışmalara 1100 iş makinesi ve 1500 personelle destek verdi.Enkazın kaldırılması, yaraların bir an önce sarılması için çalışmalarını yoğun sürdüren ekipler, enkazın molozlarını döküm sahasına taşıyor.Sulama ve içme suyuna yönelik de çalışma yürüten ekipler, öncelikle Hatay'ın farklı noktalarında daha önceden açılmış fakat depremde hasar gördüğü için kullanılamaz hale gelen içme suyu kuyularını onararak yeniden aktif hale getirildi.Eş zamanlı Antakya, Reyhanlı, Kırıkhan ve İskenderun'da açılan ve gece gündüz çalışmaların devam ettiği sondaj kuyularıyla da başta çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürenler olmak üzere bölgedekilerin içme suyu ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı.'10-15 gün içinde neredeyse tüm sulamalarımızı ayağa kaldırmış olacağız'DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, AA muhabirine, şu ana kadar 582 binanın enkazının kaldırıldığını, bunun da 1 milyon 400 bin ton ağırlığa, 67 bin kamyon seferine tekabül ettiğini söyledi.DSİ Genel Müdürlüğünün deprem öncesinde yeni aldığı makine parkıyla 11 ilde enkaz kaldırma çalışmalarında etkin rol oynadığını aktaran Gökçe, "Yarının bugünden daha iyi olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yarın bugünden daha güzel olacak. Devletimizin tüm kurumlarıyla buradayız. Elimizden geleni yapıyoruz, milletimizin yanındayız." dedi.Enkaz kaldırma çalışmalarında 1 milyon 900 bin litre akaryakıt tüketildiğine değinen Gökçe, şunları kaydetti:DSİ'nin deprem süreci boyunca devletin diğer tüm kurumlarıyla iyi işbirliği içinde olduğuna işaret eden Gökçe, 24 saat görev esası ve bilinciyle altyapı çalışmalarında, konteyner veya çadır kentlerin kurulmasıyla ilgili hatta mezarlık yerlerinin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalarda görev aldıklarını sözlerine ekledi.
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/02/1069068490_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_9c9ea036073d9636c34674dfd0f50597.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay, dsi, devlet su işleri (dsi), moloz, enkaz
hatay, dsi, devlet su işleri (dsi), moloz, enkaz

DSİ ekipleri Hatay'da 1 milyon 400 bin ton moloz taşıdı

16:35 02.04.2023
© AADepremin ilk gününde bu yana enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarını sürdüren DSİ ekipleri, 67 bin kamyon seferiyle 582 binanın enkazını kaldırdı.
Depremin ilk gününde bu yana enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarını sürdüren DSİ ekipleri, 67 bin kamyon seferiyle 582 binanın enkazını kaldırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Depremin ilk gününde bu yana enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarını sürdüren DSİ ekipleri, 67 bin kamyon seferiyle 582 binanın enkazını kaldırdı.
Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, 1 milyon 400 bin ton moloz taşıyarak, 582 binanın enkazının kaldırılmasını sağladı.
Hatay kent merkezi ve ilçelerinde, enkazın kaldırılmasına ve ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.
Depremin ilk gününde bu yana çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren DSİ ekipleri de Hatay'daki çalışmalara 1100 iş makinesi ve 1500 personelle destek verdi.
Enkazın kaldırılması, yaraların bir an önce sarılması için çalışmalarını yoğun sürdüren ekipler, enkazın molozlarını döküm sahasına taşıyor.
Sulama ve içme suyuna yönelik de çalışma yürüten ekipler, öncelikle Hatay'ın farklı noktalarında daha önceden açılmış fakat depremde hasar gördüğü için kullanılamaz hale gelen içme suyu kuyularını onararak yeniden aktif hale getirildi.
Eş zamanlı Antakya, Reyhanlı, Kırıkhan ve İskenderun'da açılan ve gece gündüz çalışmaların devam ettiği sondaj kuyularıyla da başta çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürenler olmak üzere bölgedekilerin içme suyu ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı.

'10-15 gün içinde neredeyse tüm sulamalarımızı ayağa kaldırmış olacağız'

DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, AA muhabirine, şu ana kadar 582 binanın enkazının kaldırıldığını, bunun da 1 milyon 400 bin ton ağırlığa, 67 bin kamyon seferine tekabül ettiğini söyledi.
DSİ Genel Müdürlüğünün deprem öncesinde yeni aldığı makine parkıyla 11 ilde enkaz kaldırma çalışmalarında etkin rol oynadığını aktaran Gökçe, "Yarının bugünden daha iyi olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yarın bugünden daha güzel olacak. Devletimizin tüm kurumlarıyla buradayız. Elimizden geleni yapıyoruz, milletimizin yanındayız." dedi.
Enkaz kaldırma çalışmalarında 1 milyon 900 bin litre akaryakıt tüketildiğine değinen Gökçe, şunları kaydetti:
"Deprem hadisesi sonrası hayatın da normale dönmeye başlamasıyla bizim asli görevlerimizde ciddi çalışmalar içindeyiz. Evler gibi hasar gören yıkılan sulama tesislerimiz vardı. Bunlar için de çaba sarf ediyoruz. Hassa'da, Kırıkhan'da, Altınözü'ndeki Yarseli ve Samandağ sulamamızla ilgili çaba sarf ediyoruz. Çok ciddi mesafe katettik. Sulama sistemleriyle ilgili 200 bin dekarlık alanda tahrip var. 10-15 gün içinde neredeyse tüm sulamalarımızı yapısal olan hasarlarını ayağa kaldırmış olacağız."
DSİ'nin deprem süreci boyunca devletin diğer tüm kurumlarıyla iyi işbirliği içinde olduğuna işaret eden Gökçe, 24 saat görev esası ve bilinciyle altyapı çalışmalarında, konteyner veya çadır kentlerin kurulmasıyla ilgili hatta mezarlık yerlerinin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalarda görev aldıklarını sözlerine ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала