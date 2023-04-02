https://sputniknews.com.tr/20230402/drift-yaparken-yakalandi-32-bin-tl-ceza-yedi-1069053269.html
'Drift' yaparken yakalandı: 32 bin TL ceza yedi
'Drift' yaparken yakalandı: 32 bin TL ceza yedi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'drift' yapan ve polisleri görünce kaçmaya başlayan motosikletin sürücüsü, ekiplerce yapılan takip sonucu yakalandı. 31 bin 590 TL... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T05:28+0300
2023-04-02T05:28+0300
2023-04-02T05:30+0300
türkiye
bursa
inegöl
ceza
motosiklet
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde devriye atarken drift atan motosikletliyi fark ettiler. Polisi gören sürücü kaçmaya başladı. 2 kilometre süren kovalamaca sonucu motosikletin sürücüsü yakalandı. Sürücü Süleyman Ç.'ye, Drift atmadan 20 bin 342 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 Bin 190 TL, farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmaktan bin 671, Standart dışı süspansiyon sistemi (helezon yayı kesikliği-air süspansiyon-mekanik süspansiyon vb.)yapılan aracı kullanmaktan 436 TL, Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 951 TL cezai işlem uygulandı. Araç 2 ay süreyle trafikten men edildi.
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bursa, inegöl, ceza, motosiklet
bursa, inegöl, ceza, motosiklet
'Drift' yaparken yakalandı: 32 bin TL ceza yedi
05:28 02.04.2023 (güncellendi: 05:30 02.04.2023) Abone ol
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'drift' yapan ve polisleri görünce kaçmaya başlayan motosikletin sürücüsü, ekiplerce yapılan takip sonucu yakalandı. 31 bin 590 TL cezai işlem uygulanan sürücünün motosikletiyle drift attığı anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde devriye atarken drift atan motosikletliyi fark ettiler. Polisi gören sürücü kaçmaya başladı. 2 kilometre süren kovalamaca sonucu motosikletin sürücüsü yakalandı.
Sürücü Süleyman Ç.'ye, Drift atmadan 20 bin 342 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 Bin 190 TL, farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmaktan bin 671, Standart dışı süspansiyon sistemi (helezon yayı kesikliği-air süspansiyon-mekanik süspansiyon vb.)yapılan aracı kullanmaktan 436 TL, Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 951 TL cezai işlem uygulandı.
Araç 2 ay süreyle trafikten men edildi.