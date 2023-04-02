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Çeçen lider Kadirov’dan Bastrıkin'e cumhuriyetin en yüksek ödülü
Çeçen lider Kadirov’dan Bastrıkin'e cumhuriyetin en yüksek ödülü
Kadirov, Bastrıkin'i Çeçenistan Cumhuriyeti'nin en yüksek ödülü olan Ahmat Kadirov Nişanı ile ödüllendirdi. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T01:13+0300
2023-04-02T01:13+0300
2023-04-02T01:17+0300
ukrayna krizi
ramzan kadirov
ahmat kadirov
rusya
çeçenistan
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin'e başkent Grozni'de cumhuriyetin en yüksek ödülü olan Ahmat Kadırov Nişanı verdi.İlgili kararnamede, “Çeçenistan Cumhuriyeti'ne özel hizmetleri, kanun ve düzeni güçlendirmesine katkıları nedeniyle Bastrıkin Aleksandr İvanoviç'e Ahmat Kadırov Nişanı verildi" ifadeleri yer aldı.
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ramzan kadirov, ahmat kadirov, rusya, çeçenistan
ramzan kadirov, ahmat kadirov, rusya, çeçenistan
Çeçen lider Kadirov’dan Bastrıkin'e cumhuriyetin en yüksek ödülü
01:13 02.04.2023 (güncellendi: 01:17 02.04.2023) Abone ol
Kadirov, Bastrıkin'i Çeçenistan Cumhuriyeti'nin en yüksek ödülü olan Ahmat Kadirov Nişanı ile ödüllendirdi.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin'e başkent Grozni'de cumhuriyetin en yüksek ödülü olan Ahmat Kadırov Nişanı verdi.
İlgili kararnamede, “Çeçenistan Cumhuriyeti'ne özel hizmetleri, kanun ve düzeni güçlendirmesine katkıları nedeniyle Bastrıkin Aleksandr İvanoviç'e Ahmat Kadırov Nişanı verildi" ifadeleri yer aldı.