https://sputniknews.com.tr/20230402/cecen-lider-kadirovdan-bastrikine-cumhuriyetin-en-yuksek-odulu-1069050648.html

Çeçen lider Kadirov’dan Bastrıkin'e cumhuriyetin en yüksek ödülü

Çeçen lider Kadirov’dan Bastrıkin'e cumhuriyetin en yüksek ödülü

Kadirov, Bastrıkin'i Çeçenistan Cumhuriyeti'nin en yüksek ödülü olan Ahmat Kadirov Nişanı ile ödüllendirdi. 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T01:13+0300

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ukrayna krizi

ramzan kadirov

ahmat kadirov

rusya

çeçenistan

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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin'e başkent Grozni'de cumhuriyetin en yüksek ödülü olan Ahmat Kadırov Nişanı verdi.İlgili kararnamede, “Çeçenistan Cumhuriyeti'ne özel hizmetleri, kanun ve düzeni güçlendirmesine katkıları nedeniyle Bastrıkin Aleksandr İvanoviç'e Ahmat Kadırov Nişanı verildi" ifadeleri yer aldı.

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çeçenistan

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ramzan kadirov, ahmat kadirov, rusya, çeçenistan