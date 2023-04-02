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Bulgaristan'da son 2 yılda 5. erken genel seçim
Bulgaristan'da son 2 yılda 5. erken genel seçim
Bulgaristan'da son 2 yılda düzenlenen 5. erken genel seçim için sandıklar saat 07.00'de açıldı. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T09:44+0300
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Yurt içinde ve dışında kayıtlı yaklaşık 6 milyon 600 bin seçmenin katılacağı seçimde, 240 üyeli parlamento için 21 parti ve koalisyon aday gösterdi. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da 162 noktada oy kullanabilecek. Seçimde kağıt pusula ve makineyle oy verilebilecek.Seçim arifesinde yapılan anketlere göre, en az 5 siyasi parti yüzde 4'lük barajı aşarak parlamentoya girecek. Trend kamuoyu araştırma şirketinin son anketine göre, oyların yüzde 26'sını Demokratik Bulgaristan partisi ve Değişime Devam partisinden oluşan koalisyonun, yine yüzde 26'sını ülkeyi 12 yıl yöneten (2021'e kadar) eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar partisinin alacağı tahmin ediliyor. Oyların en az yüzde 13'ünü alacağı öngörülen, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlük Hareketi partisinin parlamentoda üçüncü büyük güç olması bekleniyor. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenleri geleneksel olarak bu partiye oy veriyor. NATO ve AB karşıtı popülist Yeniden Doğuş partisinin de oyların yüzde 13'e yakınını alacağı tahmin ediliyor. Eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin oyların yüzde 7.3'ünü alarak parlamentoya girmesi bekleniyor. Bulgaristan'da son dört parlamentoda temsil edilen partiler hükümet kuramadığı için ülke 2 yıldır Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu geçici hükümetler tarafından yönetiliyor. Seçime katılım oranının yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Sandıklar saat 20.00'de kapanacak. ​​​​​​​
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bulgaristan, seçim, parti, sandık
bulgaristan, seçim, parti, sandık

Bulgaristan'da son 2 yılda 5. erken genel seçim

09:44 02.04.2023
© AABulgaristan'da seçim
Bulgaristan'da seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AA
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Bulgaristan'da son 2 yılda düzenlenen 5. erken genel seçim için sandıklar saat 07.00'de açıldı.
Yurt içinde ve dışında kayıtlı yaklaşık 6 milyon 600 bin seçmenin katılacağı seçimde, 240 üyeli parlamento için 21 parti ve koalisyon aday gösterdi.
Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da 162 noktada oy kullanabilecek. Seçimde kağıt pusula ve makineyle oy verilebilecek.
Seçim arifesinde yapılan anketlere göre, en az 5 siyasi parti yüzde 4'lük barajı aşarak parlamentoya girecek.
seçim sandığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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Trend kamuoyu araştırma şirketinin son anketine göre, oyların yüzde 26'sını Demokratik Bulgaristan partisi ve Değişime Devam partisinden oluşan koalisyonun, yine yüzde 26'sını ülkeyi 12 yıl yöneten (2021'e kadar) eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar partisinin alacağı tahmin ediliyor.
Oyların en az yüzde 13'ünü alacağı öngörülen, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlük Hareketi partisinin parlamentoda üçüncü büyük güç olması bekleniyor. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenleri geleneksel olarak bu partiye oy veriyor.
NATO ve AB karşıtı popülist Yeniden Doğuş partisinin de oyların yüzde 13'e yakınını alacağı tahmin ediliyor. Eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin oyların yüzde 7.3'ünü alarak parlamentoya girmesi bekleniyor.
Bulgaristan'da son dört parlamentoda temsil edilen partiler hükümet kuramadığı için ülke 2 yıldır Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu geçici hükümetler tarafından yönetiliyor.
Seçime katılım oranının yüzde 40 civarında olması bekleniyor.
Sandıklar saat 20.00'de kapanacak. ​​​​​​​
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