https://sputniknews.com.tr/20230402/baspiskopos-pavel-mahkemenin-benimle-ilgili-karari-siyasi-1069051656.html
Başpiskopos Pavel: Mahkemenin benimle ilgili kararı siyasi
Başpiskopos Pavel: Mahkemenin benimle ilgili kararı siyasi
Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel, Kiev Şevçenkovskiy Bölge Mahkemesi’nin hakkında verdiği 60 günlük ev hapsi cezasının ‘siyasi sipariş” olduğunu... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T03:02+0300
2023-04-02T03:02+0300
2023-04-02T03:05+0300
ukrayna krizi
başpiskopos
kiev
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/02/1069051642_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1b9b79d65e194d9e054919752fcc9c31.jpg
Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel yaptığı açıklamada, Kiev Şevçenkovskiy Bölge Mahkemesi’nin ‘dinler arası nefreti kışkırtma ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını meşrulaştırma’ suçlamasıyla hakkında verdiği 60 günlük ev hapsi cezasının siyasi bir sipariş olduğunu söyledi.Başpiskopos Pavel, “Hiç bir dayanağı yok. Ben hiçbir şey yapmadım. Bunun siyasi bir sipariş olduğunu biliyorum çünkü tehdit edildim. Ukrayna Güvenlik Servisi beni müze müdürlüğüne çağırdı ve bana karşı dava açılması gerektiğini söylediler. Kim olduğunu biliyorum ama uğraşmayacağım. Benim tarzım değil” ifadelerini kullandı.Pavel, her şeyi tanrının takdiri olarak kabul ettiğini, bir inanan olarak tüm bu olanları ‘kesinlikle sakince ve onurluca’ karşıladığını vurguladı.Başpiskopos ayrıca, cezasını çekeceği yerde ne iletişim, ne ısınma, ne ışık, ne bardak ne de kaşık olduğunu kaydetti.
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/02/1069051642_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2569c5114294720ffcd5eadb58179d60.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
başpiskopos, kiev, ukrayna, ukrayna krizi
başpiskopos, kiev, ukrayna, ukrayna krizi
Başpiskopos Pavel: Mahkemenin benimle ilgili kararı siyasi
03:02 02.04.2023 (güncellendi: 03:05 02.04.2023) Abone ol
Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel, Kiev Şevçenkovskiy Bölge Mahkemesi’nin hakkında verdiği 60 günlük ev hapsi cezasının ‘siyasi sipariş” olduğunu belirtti.
Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel yaptığı açıklamada, Kiev Şevçenkovskiy Bölge Mahkemesi’nin ‘dinler arası nefreti kışkırtma ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını meşrulaştırma’ suçlamasıyla hakkında verdiği 60 günlük ev hapsi cezasının siyasi bir sipariş olduğunu söyledi.
Başpiskopos Pavel, “Hiç bir dayanağı yok. Ben hiçbir şey yapmadım. Bunun siyasi bir sipariş olduğunu biliyorum çünkü tehdit edildim. Ukrayna Güvenlik Servisi beni müze müdürlüğüne çağırdı ve bana karşı dava açılması gerektiğini söylediler. Kim olduğunu biliyorum ama uğraşmayacağım. Benim tarzım değil” ifadelerini kullandı.
Pavel, her şeyi tanrının takdiri olarak kabul ettiğini, bir inanan olarak tüm bu olanları ‘kesinlikle sakince ve onurluca’ karşıladığını vurguladı.
Başpiskopos ayrıca, cezasını çekeceği yerde ne iletişim, ne ısınma, ne ışık, ne bardak ne de kaşık olduğunu kaydetti.