Bakan Koca'dan Dünya Otizm Farkındalık Günü açıklaması: 20'ye yakın projemizi faaliyete geçiriyoruz

"Sağlık Bakanlığı olarak otizmli bireylerin, erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon gibi pek çok konuda dünya standartlarının üzerinde bir hizmet almaları için çalışıyoruz. İlk andan beri sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği halinde kendi eylem planımız doğrultusunda yürüttüğümüz 20'ye yakın projemizi bu yıl faaliyete geçiriyoruz."