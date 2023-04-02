https://sputniknews.com.tr/20230402/bakan-kirisci-tarim-alanlarimiz-ister-istemez-giderek-azaliyor-1069050203.html

Bakan Kirişci: Tarım alanlarımız ister istemez giderek azalıyor

Bakan Kirişci: Tarım alanlarımız ister istemez giderek azalıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üretiyoruz, sanayileşiyoruz, şehirlerimiz büyüyor. Bizim tarım alanlarımız ister istemez giderek azalıyor. Kişi başı... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T01:01+0300

2023-04-02T01:01+0300

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türkiye

vahit kirişci

tarım

şehir

sanayi

muğla

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Bakan Kirişci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Muğla Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Muğla'nın tarımsal üretimde önemli bir şehir olduğunu söyledi.Kentin, nüfusunun 16 katı turisti misafir ederek ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Kirişci, su ürünleri alanında da ülke ihracatının üçte ikisinin Muğla'nın karşıladığı bilgisini verdi.Türkiye'nin "asrın felaketi" olarak nitelenen bir depremi yaşadığını, 3 kentte de sel felaketinin olduğunu kaydeden Kirişci, şöyle konuştu:Kalıcı konutların temellerinin atılmaya başlandığına dikkati çeken Kirişci, Bir yılda köy evleri ve konutlarını bitireceklerini dile getirdi.Orman Kanunu başta olmak üzere 9 kanunda değişiklik öngören bir paketin meclisten geçtiğini belirten Kirişci, bu değişikliklerin devrim niteliğinde olduğunu belirtti.Türkiye iklimsel açıdan kuraklıkla aşırı yağışı bir arada yaşayan ve bunu da deneyimleyen bir ülke olduğuna işaret eden Kirişci, "Artık hiç kimsenin buna itirazı kalmadı. Türkiye'nin yüzde 55-60'ı yanmaya meyilli ormanla kaplı bir coğrafya. Tam kuraklığı konuşuyorduk ülke olarak bir anda aşırı yağışları, sel ve heyelanları konuşmaya başladık. Dolayısıyla biz bu gerçekleri kabul ederek kendimizle ilgili doğru bir üretim planlaması yapmak zorundaydık. Tarımda planlama şart. Bu planlamayı sağlayacak olan mevzuat şuanda kanun artık bizim meclisimizden geçti. Bundan sonra resmi gazetede yayınlanmasının ardından en kısa sürede alt mevzuatları çıkarılarak uygulamaya konulacak" diye konuştu.Son 20 yılda Türkiye'nin nüfusunun 65 milyondan 85 milyona çıktığını, ülkeyi ziyaret eden turist sayısının ise 15 milyondan 50 milyona yükseldiğini vurgulayan Kirişci, Türk Hava Yolları'nın da 225 destinasyona uçarak 185 milyon yolcuya ülke üreticilerinin ürünlerinden hazırlanan yemekleri servis ettiğini ifade etti.Türkiye'nin son yıllarda hızla büyüdüğüne ve tarım alanlarının azaldığına dikkati çeken Kirişci, şunları kaydetti:Bakan Kirişci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Muğla Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Muğla'nın yüzde 68'inin orman olduğunu söyledi.Muğla'da orman köylülerinin bulunduğuna dikkati çeken Kirişci, orman gelirlerinden köylülere pay vereceklerini kaydetti.Orman köylüsünün, "Zaten ben de bu ormanın küçük de olsa bir hissedarıyım. Burayı benim daha fazla korumam daha fazla kollamam gerekir" diyeceğini belirten Kirişci, "Biz zaten onların koruduğunu biliyoruz. Ama fazlasını yapabilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme olmuş olacak. Buradan kendilerine gelir aktaracağız. Ormanda kesim yapan arkadaşlarımız sigortalı ise bunların kesmiş oldukları ürünleri yüzde 5 daha yüksek fiyattan alacağız. Böylelikle de onların sosyal güvenceli olmalarını teşvik edeceğiz" dedi.Kirişci, orman köylülerinin odun ve kereste ihtiyacını maliyetinin yüzde 70 aşağısına alacağını kaydetti.Muğla'nın önceki yıllarda orman yangınları yaşadığınını anımsatan Kirişci, şöyle konuştu:Göreve geldikten sonra Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşlerinin makine ve insan kaynakları noktasında güçlendirilmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayan Kirişci, 5 bin 300'ün üzerinde OGM'nin, 5 bin 700'e yakın DSİ’nin makine parkının bulunduğunu vurguladı.Muğla'ya da bu yıl 14 arazöz, 2 tane 28 tonluk su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 3 kamyon ve 26 tonluk 2 ekskavatör olmak üzere toplamda 30 araç takviyesi yaptıklarını vurgulayan Kirişci, kentteki araç sayısının 540'a çıktığını dile getirdi.Muğla'daki orman yangınlarında zarar gören alanları hızla ağaçlandırdıklarını belirten Kirişci, şöyle dedi:Türkiye'deki çam balının yüzde 90'ının, dünyanın da yüzde 85'inin Muğla'da üretildiği bilgisini veren Kirişci, "2021 yangınında bu balı ürettiğimiz alanlar da yok oldu' demeyelim. Zira bu 50 bin 470 hektarlık alanın sadece vermiş olduğu zarar, bizim çam balı üretim alanımızın yüzde 5'ine tekabül ediyor. Keşke o da olmasaydı" ifadelerini kullandı.Programa Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de katıldı.

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vahit kirişci, tarım, şehir, sanayi, muğla