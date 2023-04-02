https://sputniknews.com.tr/20230402/aracinin-tavanindan-defalarca-ates-etti-1069058688.html
Aracının tavanından defalarca ateş etti
Aracının tavanından defalarca ateş etti
İstanbul’da bir kişi, aracının açılır tavanından silahı ile havaya defalarca kez ateş etti. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T12:35+0300
2023-04-02T12:35+0300
2023-04-02T12:54+0300
ateş
esenyurt
maganda
türkiye
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İstanbul Esenyurt’ta perşembe günü kimliği belirsiz bir şahıs, cadde üzerinde otomobilinde seyir halindeyken eline aldığı silahla aracın açılır tavanından havaya defalarca ateş etti.Çevredeki binalarda yaşayan insanların canını hiçe sayan şahıs, şarjörü bitene kadar ateş etmeye devam ederken, o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20210801/istanbulda-9-yasindaki-cocuk-maganda-kursunuyla-hayatini-kaybetti-1045123793.html
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ateş, esenyurt, maganda
Aracının tavanından defalarca ateş etti
12:35 02.04.2023 (güncellendi: 12:54 02.04.2023) Abone ol
İstanbul’da bir kişi, aracının açılır tavanından silahı ile havaya defalarca kez ateş etti.
İstanbul Esenyurt’ta perşembe günü kimliği belirsiz bir şahıs, cadde üzerinde otomobilinde seyir halindeyken eline aldığı silahla aracın açılır tavanından havaya defalarca ateş etti.
Çevredeki binalarda yaşayan insanların canını hiçe sayan şahıs, şarjörü bitene kadar ateş etmeye devam ederken, o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.