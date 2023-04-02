https://sputniknews.com.tr/20230402/aracinin-tavanindan-defalarca-ates-etti-1069058688.html

Aracının tavanından defalarca ateş etti

Aracının tavanından defalarca ateş etti

İstanbul’da bir kişi, aracının açılır tavanından silahı ile havaya defalarca kez ateş etti. 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T12:35+0300

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ateş

esenyurt

maganda

türkiye

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İstanbul Esenyurt’ta perşembe günü kimliği belirsiz bir şahıs, cadde üzerinde otomobilinde seyir halindeyken eline aldığı silahla aracın açılır tavanından havaya defalarca ateş etti.Çevredeki binalarda yaşayan insanların canını hiçe sayan şahıs, şarjörü bitene kadar ateş etmeye devam ederken, o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20210801/istanbulda-9-yasindaki-cocuk-maganda-kursunuyla-hayatini-kaybetti-1045123793.html

esenyurt

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ateş, esenyurt, maganda