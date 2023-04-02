https://sputniknews.com.tr/20230402/ak-partili-ekrem-yavasa-4-yil-hapis-cezasi-1069060420.html

AK Partili Ekrem Yavaş'a 4 yıl hapis cezası

AK Partili Ekrem Yavaş'a 4 yıl hapis cezası

Sındırgı Belediyesi’nde görevli B.Ç. ve M.Ö.'nün belediyeye ait kepçeyle sit alanında kaçak kazı yapması üzerine Belediye Başkanı AK Partili Yavaş ve iki... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T13:33+0300

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sındırgı

kaçak kazı

politika

hapis cezası

kepçe

belediye

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Balıkesir'de kaçak kazı davasında aralarında Sındırgı Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş’ın da olduğu 3 sanığa 4 yıl hapis cezası verildi.Sözcü’den Halil Ataş’ın haberine göre, Sındırgı Cüneyt Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda AK Partili Sındırgı Belediyesi’nde görevli B.Ç ve M.Ö nün belediyeye ait traktör ve kepçeyle sit alanında kaçak kazı yapması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, diğer 2 sanık B.C ve M.Ö 4 yıl hapis ve 8 bin lira adli para cezası aldı.İstinaf yolu da açık olan kararda, Sındırgı Belediye Başkanı Yavaş'ın başkanlığının düşüp düşmeyeceği ise merak konusu.

https://sputniknews.com.tr/20230302/eski-besiktas-belediye-baskani-murat-hazinedar-hakkinda-154-yila-kadar-hapis-istemi-1067721520.html

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