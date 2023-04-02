https://sputniknews.com.tr/20230402/ak-partili-ekrem-yavasa-4-yil-hapis-cezasi-1069060420.html
AK Partili Ekrem Yavaş'a 4 yıl hapis cezası
AK Partili Ekrem Yavaş'a 4 yıl hapis cezası
Sındırgı Belediyesi’nde görevli B.Ç. ve M.Ö.'nün belediyeye ait kepçeyle sit alanında kaçak kazı yapması üzerine Belediye Başkanı AK Partili Yavaş ve iki... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T13:33+0300
2023-04-02T13:33+0300
2023-04-02T13:39+0300
sındırgı
kaçak kazı
politika
hapis cezası
kepçe
belediye
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Balıkesir'de kaçak kazı davasında aralarında Sındırgı Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş’ın da olduğu 3 sanığa 4 yıl hapis cezası verildi.Sözcü’den Halil Ataş’ın haberine göre, Sındırgı Cüneyt Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda AK Partili Sındırgı Belediyesi’nde görevli B.Ç ve M.Ö nün belediyeye ait traktör ve kepçeyle sit alanında kaçak kazı yapması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, diğer 2 sanık B.C ve M.Ö 4 yıl hapis ve 8 bin lira adli para cezası aldı.İstinaf yolu da açık olan kararda, Sındırgı Belediye Başkanı Yavaş'ın başkanlığının düşüp düşmeyeceği ise merak konusu.
https://sputniknews.com.tr/20230302/eski-besiktas-belediye-baskani-murat-hazinedar-hakkinda-154-yila-kadar-hapis-istemi-1067721520.html
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sındırgı, kaçak kazı, hapis cezası, kepçe, belediye
sındırgı, kaçak kazı, hapis cezası, kepçe, belediye
AK Partili Ekrem Yavaş'a 4 yıl hapis cezası
13:33 02.04.2023 (güncellendi: 13:39 02.04.2023) Abone ol
Sındırgı Belediyesi’nde görevli B.Ç. ve M.Ö.'nün belediyeye ait kepçeyle sit alanında kaçak kazı yapması üzerine Belediye Başkanı AK Partili Yavaş ve iki kişiye, 4 yıl hapis cezası verildi.
Balıkesir'de kaçak kazı davasında aralarında Sındırgı Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş’ın da olduğu 3 sanığa 4 yıl hapis cezası verildi.
Sözcü’den Halil Ataş’ın haberine göre
, Sındırgı Cüneyt Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda AK Partili Sındırgı Belediyesi’nde görevli B.Ç ve M.Ö nün belediyeye ait traktör ve kepçeyle sit alanında kaçak kazı yapması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, diğer 2 sanık B.C ve M.Ö 4 yıl hapis ve 8 bin lira adli para cezası
aldı.
İstinaf yolu da açık olan kararda, Sındırgı Belediye Başkanı Yavaş'ın başkanlığının düşüp düşmeyeceği ise merak konusu.