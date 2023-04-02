Afrika'daki Harris'e tepki: Lumumba, Kaddafi'yi öldürüp Nkrumah'ı deviren demokrasi öğretmeye gelmiş

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Öncan'la Gerçegin Yörüngesi
13:05
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
14:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
15:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
16:13
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
16:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
17:19
8 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
17:37
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
18:14
2 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
19:00
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
13:05
10 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
13:36
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
14:20
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
14:49
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
18:01
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
13 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
19:28
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
19:56
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
20:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
23:14
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230402/afrikadaki-harrise-tepki-lumumba-kaddafiyi-oldurup-nkrumahi-deviren-demokrasi-ogretmeye-gelmis-1069065269.html
Afrika'daki Harris'e tepki: Lumumba, Kaddafi'yi öldürüp Nkrumah'ı deviren demokrasi öğretmeye gelmiş
Afrika'daki Harris'e tepki: Lumumba, Kaddafi'yi öldürüp Nkrumah'ı deviren demokrasi öğretmeye gelmiş
Bu hafta Afrika'yı turlayan ABD Başkan Yardımcısı, kamuoyu ve medyayı meşgul edemezken, Zambiyalı muhalefet liderinin ziyareti hedef alan konuşması gündem... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T16:11+0300
2023-04-02T17:24+0300
dünya
afrika
abd
kamala harris
zambiya
sosyalist parti
lider
çin
pekin
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/02/1069066167_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c9144bd8c86716af07b77ed27f7257c.jpg
Çin ve Rusya'nın Afrika'da artan etkisine karşı bu hafta kıta turuna çıkan ABD'nin ilk renkli kadın Başkan Yardımcısı Kamala Harris, beklediği kadar hoş karşılanmadı. Ekonomik kalkınma, iklim değişikliği, gıda güvenliği ve artan genç nüfusa odaklanan bir gündemle Gana, Tanzanya ve Zambiya'yı turlayan ABD Başkan Yardımcısı, kamuoyu ve medyayı meşgul edemezken, Zambiyalı muhalefet liderinin ziyareti hedef alan konuşması gündem oldu. Bu hafta ABD Başkanı Joe Biden demokrasi zirvesi düzenlerken, Yardımcısı da bağımsız dış politika yolu çizip Rusya'ya karşı Batı'nın ekonomik yaptırımlarına katılmayı reddeden Afrika ülkelerini 'hizaya sokma' çabasındaydı.O sırada Zambiya Sosyalist Partisi liderinin 'katil' ABD hükümetlerinin Afrika'daki pek çok hükümeti devirmesi ve liderlerini öldürmesini çok sert dille kınaması sosyal medyada viral hale geldi.Sosyal medyada yüz binlerce kez izlendiHarris'e yanıt gibi sosyal medyada paylaşılan ve yüz binlerce kez izlenen konuşmayı 23 Mart'ta Pekin'deki Uluslararası Demokrasi Forumu'nda yapan Zambiya Sosyalist Partisi lideri Fred M’membe, "Patrice Lumumba'nın katilleri, Kwame Nkrumah'ı devirenler, Nasır'ı öldürenler, Muammer Kaddafi'yi öldürenler bugün bize demokrasiyi öğretmeye geliyorlar" dedi. 'Bu sicille hangi demokrasi şampiyonluğu'Washington'ın çifte standartlarına dikkat çeken sosyalist lider, ABD'yi şöyle betimledi: 'Afrikalıları değil, kendilerini düşündüklerinden'Geçen hafta ABD devletine bağlı medyaya verdiği demeçlerde ABD hükümetinin 'Çin karşıtı haçlı seferini' kınayan M'membe, "Afrika'da peşinde oldukları demokrasi ve insan hakları değil. Kendi jeopolitik çıkarları, ekonomik çıkarlarının peşinde koşuyorlar. Bu, bizim için değil, onlar için" eleştirisini de ihmal etmedi. 'Afrika Batı'ya karşı daha çok direniyor'Zimbabwe'de iktidardaki ZANU-PF partisinin sözcüsü de 16 Mart'ta gazetecilere 'Afrika ülkelerinin büyüyüp serpildikçe kendi güçlerinin bilincine vararak Batı'nın zorbalığına karşı giderek daha dirençli hale geldiklerini' söyleme gereği hissetti. 'Kaynaklarımızın peşindeler'ZANU-PF Sözcüsü Christopher Mutsvangwa şöyle konuştu:Lumumba'yı CIA'in öldürttüğüne dair belgeler yayımlandıAfrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Belçika'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından 1960'da ilk başbakanı olan Patrice Lumumba'nın Eylül 1960'da kaçırılıp işkenceden geçirilmesi ve 1961'de kurşuna dizilerek öldürülmesinden 41 yıl sonra, ABD hükûmeti, CIA'in, Lumumba karşıtlarına siyasi ve maddi destekte bulunarak ve onu deviren Joseph Mobutu'ya silah ve askeri eğitim sağlayarak Lumumba'nın öldürülmesinde rol oynadığını gösteren belgeleri açıklamıştı. Lumumba'nın cesedinin eritilerek yok edilmesinden sonra vücudundan geriye kalan tek parça olan dişi geçen yıl Brüksel'de ailesine teslim edildi.Nkrumah'a CIA destekli darbeGana'nın kurucusu ve ilk devlet başkanı, Afrika'nın sömürgecilik karşıtı ve 20. yüzyılın en etkili Pan-Afrikacı liderlerinden biri olan Kwame Nkrumah, 1966'da Çin'i ziyaret ederken, Gana'daki CIA güdümlü bir askeri darbeyle devrildi.Mısırlılara göre Nasır'ın ölümü doğal değilBir diğer solcu lider olan Mısır'ın ikinci Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnâsır'ın 1970 yılında 52 yaşında ölümünden beri, sorumlusunun İsrail-ABD'nin zehirleme komplosu olduğuna dair spekülasyonlar dinmedi.Kaddafi, NATO beslemesi cihatçıların kurbanıBir diğer Pan-Afrikacı lider Muammer Kaddafi'nin Arap isyanları döneminde ABD ile Fransa'nın başını çektiği NATO'nun hava bombardımanıyla desteklenen cihatçılar tarafından linç edilmesinden beri, Libya, huzur yüzü görmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230329/kenya-devlet-baskanindan-bedava-tavsiye-elinizdeki-dolarlardan-kurtulmazsaniz-zarar-edersiniz-1068895791.html
https://sputniknews.com.tr/20230126/lavrovla-leopar-emojisiyle-alay-etmeye-calisan-alman-disisleri-afrikayi-kizdirdi-somurgeci-klise-1066231438.html
https://sputniknews.com.tr/20150901/1017480340.html
https://sputniknews.com.tr/20151210/libya-kaddafi-arp-bahari-1019589299.html
https://sputniknews.com.tr/20221222/emperyalizmin-keyfi-yerindeyse-demokrasi-insan-haklari-ne-zaman-sikintiya-girse-saldirganlik-1064982126.html
zambiya
çin
pekin
rusya
zimbabve
gana
tanzanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/02/1069066167_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_7670792b0ef7d2cc74cd26e93e7b02e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afrika, abd, kamala harris, zambiya, sosyalist parti, lider, çin, pekin, rusya, zimbabve, gana, tanzanya
afrika, abd, kamala harris, zambiya, sosyalist parti, lider, çin, pekin, rusya, zimbabve, gana, tanzanya

Afrika'daki Harris'e tepki: Lumumba, Kaddafi'yi öldürüp Nkrumah'ı deviren demokrasi öğretmeye gelmiş

16:11 02.04.2023 (güncellendi: 17:24 02.04.2023)
© Fotoğraf : YouTube/CGTN/https://www.youtube.com/watch?v=aGQlUxkP1XQPekin'deki Uluslararası Demokrasi Forumu'nda konuşma yapan Zambiya Sosyalist Partisi lideri Fred M’membe
Pekin'deki Uluslararası Demokrasi Forumu'nda konuşma yapan Zambiya Sosyalist Partisi lideri Fred M’membe - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© Fotoğraf : YouTube/CGTN/https://www.youtube.com/watch?v=aGQlUxkP1XQ
Abone olTelegram
Bu hafta Afrika'yı turlayan ABD Başkan Yardımcısı, kamuoyu ve medyayı meşgul edemezken, Zambiyalı muhalefet liderinin ziyareti hedef alan konuşması gündem oldu.
Çin ve Rusya'nın Afrika'da artan etkisine karşı bu hafta kıta turuna çıkan ABD'nin ilk renkli kadın Başkan Yardımcısı Kamala Harris, beklediği kadar hoş karşılanmadı. Ekonomik kalkınma, iklim değişikliği, gıda güvenliği ve artan genç nüfusa odaklanan bir gündemle Gana, Tanzanya ve Zambiya'yı turlayan ABD Başkan Yardımcısı, kamuoyu ve medyayı meşgul edemezken, Zambiyalı muhalefet liderinin ziyareti hedef alan konuşması gündem oldu.
Bu hafta ABD Başkanı Joe Biden demokrasi zirvesi düzenlerken, Yardımcısı da bağımsız dış politika yolu çizip Rusya'ya karşı Batı'nın ekonomik yaptırımlarına katılmayı reddeden Afrika ülkelerini 'hizaya sokma' çabasındaydı.
O sırada Zambiya Sosyalist Partisi liderinin 'katil' ABD hükümetlerinin Afrika'daki pek çok hükümeti devirmesi ve liderlerini öldürmesini çok sert dille kınaması sosyal medyada viral hale geldi.

Sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi

Harris'e yanıt gibi sosyal medyada paylaşılan ve yüz binlerce kez izlenen konuşmayı 23 Mart'ta Pekin'deki Uluslararası Demokrasi Forumu'nda yapan Zambiya Sosyalist Partisi lideri Fred M’membe, "Patrice Lumumba'nın katilleri, Kwame Nkrumah'ı devirenler, Nasır'ı öldürenler, Muammer Kaddafi'yi öldürenler bugün bize demokrasiyi öğretmeye geliyorlar" dedi.

'Bu sicille hangi demokrasi şampiyonluğu'

Washington'ın çifte standartlarına dikkat çeken sosyalist lider, ABD'yi şöyle betimledi:

Afrika'da pek çok hükümeti deviren, Afrika'da ve dünyanın diğer bölgelerinde pek çok darbeye öncülük eden, Afrika'da ve dünyanın diğer yerlerinde pek çok liderimizi öldüren bir ülke.

Acımasız güç, diğer insanların köleleştirilmesi, Afrikalıların aşağılanması, Afrikalıların sömürülmesi, Afrika'nın yağmalanması üzerine inşa edilmiş bir ülke, bugün bize demokrasiyi öğretmeye geliyor.

Başkalarının haysiyetine saygınız yoksa, diğer ülkelerin egemenliğine saygınız yoksa, demokrasi şampiyonu olduğunuzu iddia edemezsiniz.

'Afrikalıları değil, kendilerini düşündüklerinden'

Geçen hafta ABD devletine bağlı medyaya verdiği demeçlerde ABD hükümetinin 'Çin karşıtı haçlı seferini' kınayan M'membe, "Afrika'da peşinde oldukları demokrasi ve insan hakları değil. Kendi jeopolitik çıkarları, ekonomik çıkarlarının peşinde koşuyorlar. Bu, bizim için değil, onlar için" eleştirisini de ihmal etmedi.
Kenya Devlet Başkanı William Samoei Ruto, Nairobi Borsası'nda konuşma yaparken - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
EKONOMİ
Kenya Devlet Başkanı'ndan 'bedava' tavsiye: Elinizdeki dolarlardan kurtulmazsanız zarar edersiniz
29 Mart, 13:35

'Afrika Batı'ya karşı daha çok direniyor'

Zimbabwe'de iktidardaki ZANU-PF partisinin sözcüsü de 16 Mart'ta gazetecilere 'Afrika ülkelerinin büyüyüp serpildikçe kendi güçlerinin bilincine vararak Batı'nın zorbalığına karşı giderek daha dirençli hale geldiklerini' söyleme gereği hissetti.
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
Ukrayna krizi
Lavrov'la leopar emojisiyle alay etmeye çalışan Alman Dışişleri, Afrika'yı kızdırdı: Sömürgeci klişe
26 Ocak, 20:21

'Kaynaklarımızın peşindeler'

ZANU-PF Sözcüsü Christopher Mutsvangwa şöyle konuştu:

Afrika ülkeleri, artık Batı'nın zorbalığına uğramadan kendilerini geliştirmekle çok daha fazla ilgileniyorlar ve [Batı'ya] karşı şu anda çok fazla direniş var...Amerika'ya direndik diye cezalandırıldık, İngiltere'ye direndik diye cezalandırıldık...Artık Afrika ülkeleri, kaynak tabanlarının dünyanın en iyilerinden biri olduğunu biliyor... ve Batılı ülkelerin kıskanç olduğunu ve sömürge döneminde her zaman yapmayı alışkanlık haline getirdikleri gibi kaynakları ellerinden almak istediklerini biliyor.

Lumumba'yı CIA'in öldürttüğüne dair belgeler yayımlandı

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Belçika'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından 1960'da ilk başbakanı olan Patrice Lumumba'nın Eylül 1960'da kaçırılıp işkenceden geçirilmesi ve 1961'de kurşuna dizilerek öldürülmesinden 41 yıl sonra, ABD hükûmeti, CIA'in, Lumumba karşıtlarına siyasi ve maddi destekte bulunarak ve onu deviren Joseph Mobutu'ya silah ve askeri eğitim sağlayarak Lumumba'nın öldürülmesinde rol oynadığını gösteren belgeleri açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2015
DÜNYA
Lavrov: Saddam ve Kaddafi'ye yapılanlar Esad'a da yapılmaya çalışılıyor
1 Eylül 2015, 13:05
Lumumba'nın cesedinin eritilerek yok edilmesinden sonra vücudundan geriye kalan tek parça olan dişi geçen yıl Brüksel'de ailesine teslim edildi.

Nkrumah'a CIA destekli darbe

Gana'nın kurucusu ve ilk devlet başkanı, Afrika'nın sömürgecilik karşıtı ve 20. yüzyılın en etkili Pan-Afrikacı liderlerinden biri olan Kwame Nkrumah, 1966'da Çin'i ziyaret ederken, Gana'daki CIA güdümlü bir askeri darbeyle devrildi.
Muammer Kaddafi'nin 75 dakikalık konuşmasını tercüme eden çevirmen baygınlık geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2015
DÜNYA
Kaddafi’yle birlikte Libya’yı da öldürdüler
10 Aralık 2015, 14:24

Mısırlılara göre Nasır'ın ölümü doğal değil

Bir diğer solcu lider olan Mısır'ın ikinci Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnâsır'ın 1970 yılında 52 yaşında ölümünden beri, sorumlusunun İsrail-ABD'nin zehirleme komplosu olduğuna dair spekülasyonlar dinmedi.

Kaddafi, NATO beslemesi cihatçıların kurbanı

Bir diğer Pan-Afrikacı lider Muammer Kaddafi'nin Arap isyanları döneminde ABD ile Fransa'nın başını çektiği NATO'nun hava bombardımanıyla desteklenen cihatçılar tarafından linç edilmesinden beri, Libya, huzur yüzü görmedi.
'Emperyalizmin keyfi yerindeyse demokrasi, insan hakları, ne zaman sıkıntıya girse saldırganlık' - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
EKSEN
'Emperyalizmin keyfi yerindeyse demokrasi, insan hakları, ne zaman sıkıntıya girse saldırganlık'
22 Aralık 2022, 23:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала