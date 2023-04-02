https://sputniknews.com.tr/20230402/afrikadaki-harrise-tepki-lumumba-kaddafiyi-oldurup-nkrumahi-deviren-demokrasi-ogretmeye-gelmis-1069065269.html

Afrika'daki Harris'e tepki: Lumumba, Kaddafi'yi öldürüp Nkrumah'ı deviren demokrasi öğretmeye gelmiş

Afrika'daki Harris'e tepki: Lumumba, Kaddafi'yi öldürüp Nkrumah'ı deviren demokrasi öğretmeye gelmiş

Bu hafta Afrika'yı turlayan ABD Başkan Yardımcısı, kamuoyu ve medyayı meşgul edemezken, Zambiyalı muhalefet liderinin ziyareti hedef alan konuşması gündem... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T16:11+0300

2023-04-02T16:11+0300

2023-04-02T17:24+0300

dünya

afrika

abd

kamala harris

zambiya

sosyalist parti

lider

çin

pekin

rusya

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Çin ve Rusya'nın Afrika'da artan etkisine karşı bu hafta kıta turuna çıkan ABD'nin ilk renkli kadın Başkan Yardımcısı Kamala Harris, beklediği kadar hoş karşılanmadı. Ekonomik kalkınma, iklim değişikliği, gıda güvenliği ve artan genç nüfusa odaklanan bir gündemle Gana, Tanzanya ve Zambiya'yı turlayan ABD Başkan Yardımcısı, kamuoyu ve medyayı meşgul edemezken, Zambiyalı muhalefet liderinin ziyareti hedef alan konuşması gündem oldu. Bu hafta ABD Başkanı Joe Biden demokrasi zirvesi düzenlerken, Yardımcısı da bağımsız dış politika yolu çizip Rusya'ya karşı Batı'nın ekonomik yaptırımlarına katılmayı reddeden Afrika ülkelerini 'hizaya sokma' çabasındaydı.O sırada Zambiya Sosyalist Partisi liderinin 'katil' ABD hükümetlerinin Afrika'daki pek çok hükümeti devirmesi ve liderlerini öldürmesini çok sert dille kınaması sosyal medyada viral hale geldi.Sosyal medyada yüz binlerce kez izlendiHarris'e yanıt gibi sosyal medyada paylaşılan ve yüz binlerce kez izlenen konuşmayı 23 Mart'ta Pekin'deki Uluslararası Demokrasi Forumu'nda yapan Zambiya Sosyalist Partisi lideri Fred M’membe, "Patrice Lumumba'nın katilleri, Kwame Nkrumah'ı devirenler, Nasır'ı öldürenler, Muammer Kaddafi'yi öldürenler bugün bize demokrasiyi öğretmeye geliyorlar" dedi. 'Bu sicille hangi demokrasi şampiyonluğu'Washington'ın çifte standartlarına dikkat çeken sosyalist lider, ABD'yi şöyle betimledi: 'Afrikalıları değil, kendilerini düşündüklerinden'Geçen hafta ABD devletine bağlı medyaya verdiği demeçlerde ABD hükümetinin 'Çin karşıtı haçlı seferini' kınayan M'membe, "Afrika'da peşinde oldukları demokrasi ve insan hakları değil. Kendi jeopolitik çıkarları, ekonomik çıkarlarının peşinde koşuyorlar. Bu, bizim için değil, onlar için" eleştirisini de ihmal etmedi. 'Afrika Batı'ya karşı daha çok direniyor'Zimbabwe'de iktidardaki ZANU-PF partisinin sözcüsü de 16 Mart'ta gazetecilere 'Afrika ülkelerinin büyüyüp serpildikçe kendi güçlerinin bilincine vararak Batı'nın zorbalığına karşı giderek daha dirençli hale geldiklerini' söyleme gereği hissetti. 'Kaynaklarımızın peşindeler'ZANU-PF Sözcüsü Christopher Mutsvangwa şöyle konuştu:Lumumba'yı CIA'in öldürttüğüne dair belgeler yayımlandıAfrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Belçika'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından 1960'da ilk başbakanı olan Patrice Lumumba'nın Eylül 1960'da kaçırılıp işkenceden geçirilmesi ve 1961'de kurşuna dizilerek öldürülmesinden 41 yıl sonra, ABD hükûmeti, CIA'in, Lumumba karşıtlarına siyasi ve maddi destekte bulunarak ve onu deviren Joseph Mobutu'ya silah ve askeri eğitim sağlayarak Lumumba'nın öldürülmesinde rol oynadığını gösteren belgeleri açıklamıştı. Lumumba'nın cesedinin eritilerek yok edilmesinden sonra vücudundan geriye kalan tek parça olan dişi geçen yıl Brüksel'de ailesine teslim edildi.Nkrumah'a CIA destekli darbeGana'nın kurucusu ve ilk devlet başkanı, Afrika'nın sömürgecilik karşıtı ve 20. yüzyılın en etkili Pan-Afrikacı liderlerinden biri olan Kwame Nkrumah, 1966'da Çin'i ziyaret ederken, Gana'daki CIA güdümlü bir askeri darbeyle devrildi.Mısırlılara göre Nasır'ın ölümü doğal değilBir diğer solcu lider olan Mısır'ın ikinci Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnâsır'ın 1970 yılında 52 yaşında ölümünden beri, sorumlusunun İsrail-ABD'nin zehirleme komplosu olduğuna dair spekülasyonlar dinmedi.Kaddafi, NATO beslemesi cihatçıların kurbanıBir diğer Pan-Afrikacı lider Muammer Kaddafi'nin Arap isyanları döneminde ABD ile Fransa'nın başını çektiği NATO'nun hava bombardımanıyla desteklenen cihatçılar tarafından linç edilmesinden beri, Libya, huzur yüzü görmedi.

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afrika, abd, kamala harris, zambiya, sosyalist parti, lider, çin, pekin, rusya, zimbabve, gana, tanzanya