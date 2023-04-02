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Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Saimbeyli merkezli 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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deprem, saimbeyli , adana
deprem, saimbeyli , adana

Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem

03:12 02.04.2023
© Fotoğraf : Twitter / Sismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© Fotoğraf : Twitter /
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Saimbeyli merkezli 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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