https://sputniknews.com.tr/20230402/adanada-36-buyuklugunde-deprem-1069051769.html
Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T03:12+0300
2023-04-02T03:12+0300
2023-04-02T03:12+0300
türkiye
deprem
saimbeyli
adana
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Saimbeyli merkezli 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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deprem, saimbeyli , adana
deprem, saimbeyli , adana
Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Saimbeyli merkezli 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.