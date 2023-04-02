https://sputniknews.com.tr/20230402/abdli-eski-istihbaratci-ukrayna-ordusu-yakinda-donbass-ve-zaporojyeden-cekilecek-1069050944.html
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ordusu yakında Donbass ve Zaporojye'den çekilecek
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ordusu yakında Donbass ve Zaporojye'den çekilecek
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yakında Donbass ve Zaporojye'den çekileceğini belirtti. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T01:53+0300
2023-04-02T01:53+0300
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ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun Artyomovsk'taki yenilginin ardından birkaç bölgenin kontrolünü kaybedebileceğini söyledi.Ritter, “Zelenskiy bu konuda uyarıldı, bu yüzden Bahmut (Artyomovsk) için bu kadar sıkı savaşıyor. Şehir düşerse, Ruslar çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayacak ve tüm Donbass'ı ele geçirerek, Zaporojye ve Herson'a ilerleyecek ve Rusya'ya bağlanan bölgelere güçlerini yerleştirecek” dedi.Daha önce Ritter, Kiev’in yaz aylarında Batı’dan artık askeri teçhizat alamayacağını ve Ukrayna birliklerinin bu yılın ekim ayına kadar teslim olacağı tahmininde bulunmuştu.ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor da, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk'taki birimlerinin mühhimat eksikliği nedeniyle yakın zamanda teslim olmaya başlayacağını ifade etmişti.
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abd, abd, zaporojye, deniz, ukrayna, ukrayna krizi
abd, abd, zaporojye, deniz, ukrayna, ukrayna krizi
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ordusu yakında Donbass ve Zaporojye'den çekilecek
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yakında Donbass ve Zaporojye'den çekileceğini belirtti.
ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun Artyomovsk'taki yenilginin ardından birkaç bölgenin kontrolünü kaybedebileceğini söyledi.
Ritter, “Zelenskiy bu konuda uyarıldı, bu yüzden Bahmut (Artyomovsk) için bu kadar sıkı savaşıyor. Şehir düşerse, Ruslar çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayacak ve tüm Donbass'ı ele geçirerek, Zaporojye ve Herson'a ilerleyecek ve Rusya'ya bağlanan bölgelere güçlerini yerleştirecek” dedi.
Daha önce Ritter, Kiev’in yaz aylarında Batı’dan artık askeri teçhizat alamayacağını ve Ukrayna birliklerinin bu yılın ekim ayına kadar teslim olacağı tahmininde bulunmuştu.
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor da, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk'taki birimlerinin mühhimat eksikliği nedeniyle yakın zamanda teslim olmaya başlayacağını ifade etmişti.