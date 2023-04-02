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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230402/abdli-eski-istihbaratci-ukrayna-ordusu-yakinda-donbass-ve-zaporojyeden-cekilecek-1069050944.html
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ordusu yakında Donbass ve Zaporojye'den çekilecek
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ordusu yakında Donbass ve Zaporojye'den çekilecek
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yakında Donbass ve Zaporojye'den çekileceğini belirtti. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
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abd
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ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun Artyomovsk'taki yenilginin ardından birkaç bölgenin kontrolünü kaybedebileceğini söyledi.Ritter, “Zelenskiy bu konuda uyarıldı, bu yüzden Bahmut (Artyomovsk) için bu kadar sıkı savaşıyor. Şehir düşerse, Ruslar çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayacak ve tüm Donbass'ı ele geçirerek, Zaporojye ve Herson'a ilerleyecek ve Rusya'ya bağlanan bölgelere güçlerini yerleştirecek” dedi.Daha önce Ritter, Kiev’in yaz aylarında Batı’dan artık askeri teçhizat alamayacağını ve Ukrayna birliklerinin bu yılın ekim ayına kadar teslim olacağı tahmininde bulunmuştu.ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor da, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk'taki birimlerinin mühhimat eksikliği nedeniyle yakın zamanda teslim olmaya başlayacağını ifade etmişti.
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ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ordusu yakında Donbass ve Zaporojye'den çekilecek

01:53 02.04.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yakında Donbass ve Zaporojye'den çekileceğini belirtti.
ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun Artyomovsk'taki yenilginin ardından birkaç bölgenin kontrolünü kaybedebileceğini söyledi.
Ritter, “Zelenskiy bu konuda uyarıldı, bu yüzden Bahmut (Artyomovsk) için bu kadar sıkı savaşıyor. Şehir düşerse, Ruslar çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayacak ve tüm Donbass'ı ele geçirerek, Zaporojye ve Herson'a ilerleyecek ve Rusya'ya bağlanan bölgelere güçlerini yerleştirecek” dedi.
Daha önce Ritter, Kiev’in yaz aylarında Batı’dan artık askeri teçhizat alamayacağını ve Ukrayna birliklerinin bu yılın ekim ayına kadar teslim olacağı tahmininde bulunmuştu.
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor da, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk'taki birimlerinin mühhimat eksikliği nedeniyle yakın zamanda teslim olmaya başlayacağını ifade etmişti.
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