Deprem, tarihi hamamın kubbe pencerelerini ortaya çıkardı

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Atıl kalan hamamın hem Kahramanmaraş hem de mahalle için önemli bir yeri olduğunu ifade eden Yaşar Ibrıkçı, “Biz çocukken gelip burada yıkanırdık. Esas Paşa Hamamı burasıydı, bu mahallenin halkı bu hamama gelirdi. Eskiden o kadar hamam yoktu ve burası da olan hamamların arasında en iyisi olduğu için ondan dolayı adı Paşa Hamamı olmuş. Dönemin kadıları yıkanmak için hep buraya gelirmiş” dedi.