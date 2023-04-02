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Deprem, tarihi hamamın kubbe pencerelerini ortaya çıkardı
Deprem, tarihi hamamın kubbe pencerelerini ortaya çıkardı
Kahramanmaraş’ta 16. yüzyılın ortalarında yapıldığı tahmin edilen Paşa Hamamı'nın kubbe üzerinde yer alan dairesel pencereleri depremle birlikte ortaya çıktı. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
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фото, kahramanmaraş, deprem, hamam, pencere, fotoğraf
фото, kahramanmaraş, deprem, hamam, pencere, fotoğraf

Deprem, tarihi hamamın kubbe pencerelerini ortaya çıkardı

16:27 02.04.2023
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Kahramanmaraş’ta 16. yüzyılın ortalarında yapıldığı tahmin edilen Paşa Hamamı'nın kubbe üzerinde yer alan dairesel pencereleri depremle birlikte ortaya çıktı.
© İHA / HALİL ULUBEY - METEHAN NAZLI

Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nin sınırlarında yer alan Osmanlı döneminden kalan ve en az 400 yıllık olduğu tahmin edilen hamam, 6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük depremin ardından bazı hatları da toprakların içe çökmesiyle gün yüzüne çıktı.

Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nin sınırlarında yer alan Osmanlı döneminden kalan ve en az 400 yıllık olduğu tahmin edilen hamam, 6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük depremin ardından bazı hatları da toprakların içe çökmesiyle gün yüzüne çıktı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / HALİL ULUBEY - METEHAN NAZLI

Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nin sınırlarında yer alan Osmanlı döneminden kalan ve en az 400 yıllık olduğu tahmin edilen hamam, 6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük depremin ardından bazı hatları da toprakların içe çökmesiyle gün yüzüne çıktı.

© İHA / HALİL ULUBEY - METEHAN NAZLI

Drone ile havadan görüntülenen hamamın ortasındaki dairesel alanın daha önce yapılan çalışmalarla ortaya çıkartıldığı diğer pencere olarak kullanılan 6 dairesel pencerenin ise depremle ortaya çıktığı ifade edildi.

Drone ile havadan görüntülenen hamamın ortasındaki dairesel alanın daha önce yapılan çalışmalarla ortaya çıkartıldığı diğer pencere olarak kullanılan 6 dairesel pencerenin ise depremle ortaya çıktığı ifade edildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / HALİL ULUBEY - METEHAN NAZLI

Drone ile havadan görüntülenen hamamın ortasındaki dairesel alanın daha önce yapılan çalışmalarla ortaya çıkartıldığı diğer pencere olarak kullanılan 6 dairesel pencerenin ise depremle ortaya çıktığı ifade edildi.

© İHA / HALİL ULUBEY - METEHAN NAZLI

Paşa Hamamı olarak bilinen hamamın zamanında Yahudiler tarafından da kullanıldığı, 1952 yılında ana kubbesinin çökmesiyle zamanla yıkıntıların oluşup kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Paşa Hamamı olarak bilinen hamamın zamanında Yahudiler tarafından da kullanıldığı, 1952 yılında ana kubbesinin çökmesiyle zamanla yıkıntıların oluşup kullanılamaz hale geldiği belirtildi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / HALİL ULUBEY - METEHAN NAZLI

Paşa Hamamı olarak bilinen hamamın zamanında Yahudiler tarafından da kullanıldığı, 1952 yılında ana kubbesinin çökmesiyle zamanla yıkıntıların oluşup kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

© İHA / HALİL ULUBEY - METEHAN NAZLI

1952’den bugüne kadar bir kısmı yıkılmış mahallenin ortasında harabe olarak kalan ve 400 yıla aşkın bir tarihe sahip olan hamam geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkartılmaya başlanmış ama devamı gelmemişti.

1952’den bugüne kadar bir kısmı yıkılmış mahallenin ortasında harabe olarak kalan ve 400 yıla aşkın bir tarihe sahip olan hamam geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkartılmaya başlanmış ama devamı gelmemişti. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / HALİL ULUBEY - METEHAN NAZLI

1952’den bugüne kadar bir kısmı yıkılmış mahallenin ortasında harabe olarak kalan ve 400 yıla aşkın bir tarihe sahip olan hamam geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkartılmaya başlanmış ama devamı gelmemişti.

© İHA / HALİL ULUBEY - METEHAN NAZLI

Atıl kalan hamamın hem Kahramanmaraş hem de mahalle için önemli bir yeri olduğunu ifade eden Yaşar Ibrıkçı, “Biz çocukken gelip burada yıkanırdık. Esas Paşa Hamamı burasıydı, bu mahallenin halkı bu hamama gelirdi. Eskiden o kadar hamam yoktu ve burası da olan hamamların arasında en iyisi olduğu için ondan dolayı adı Paşa Hamamı olmuş. Dönemin kadıları yıkanmak için hep buraya gelirmiş” dedi.

Atıl kalan hamamın hem Kahramanmaraş hem de mahalle için önemli bir yeri olduğunu ifade eden Yaşar Ibrıkçı, “Biz çocukken gelip burada yıkanırdık. Esas Paşa Hamamı burasıydı, bu mahallenin halkı bu hamama gelirdi. Eskiden o kadar hamam yoktu ve burası da olan hamamların arasında en iyisi olduğu için ondan dolayı adı Paşa Hamamı olmuş. Dönemin kadıları yıkanmak için hep buraya gelirmiş” dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / HALİL ULUBEY - METEHAN NAZLI

Atıl kalan hamamın hem Kahramanmaraş hem de mahalle için önemli bir yeri olduğunu ifade eden Yaşar Ibrıkçı, “Biz çocukken gelip burada yıkanırdık. Esas Paşa Hamamı burasıydı, bu mahallenin halkı bu hamama gelirdi. Eskiden o kadar hamam yoktu ve burası da olan hamamların arasında en iyisi olduğu için ondan dolayı adı Paşa Hamamı olmuş. Dönemin kadıları yıkanmak için hep buraya gelirmiş” dedi.

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