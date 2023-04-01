https://sputniknews.com.tr/20230401/zincir-marketlere-rekabet-kurumundan-mesafe-uyarisi-1069040467.html

Zincir marketlere Rekabet Kurumu'ndan 'mesafe' uyarısı

Zincir marketlere Rekabet Kurumu'ndan 'mesafe' uyarısı

Rekabet Kurumu, zincir market açılışları için mesafe uyarısında bulunarak, "Belirlenecek bir mesafe çapında aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T17:05+0300

2023-04-01T17:05+0300

2023-04-01T17:05+0300

türkiye

zincir

market

rekabet kurumu

mağaza

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Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan "Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu"nda, sektörde alıcı gücünün kötüye kullanılmasının engellenmesi amacıyla bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.Bu çerçevede "Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı"nda yer alması gereken hükümlere ilişkin bazı öneriler şöyle sıralandı:'Aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan perakendecilerin ikinci bir şube açmaları yasaklanabilir'Bu düzenlemelerin takibi ve denetimi için bağımsız bir birimin tesis edilmesi talep edilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:Zincir marketlerin yeni mağaza açılış izinlerinin nüfus kriterine bağlanmasının rekabet karşıtı bazı etkilerinin olabileceğine işaret edilen raporda, bu nedenle söz konusu düzenlemenin hayata geçmemesinin yerinde olacağı bildirildi.Raporda, zincir mağazaların mesafe şartına ilişkin ise şunlar kaydedildi:'İndirimli olacağı duyurulan ürün mağazada bulunmalı'Raporda, hızlı tüketim malları perakendeciliğinde sektörün rekabetçi yapısına olumsuz etki edebilecek veya tüketicilerin yanıltılmasına neden olabilecek kimi uygulamalara yönelik olarak bazı düzenlemelerin yapılabileceğine işaret edildi.İndirimli olacağının duyurulduğu (geleneksel medya, sosyal medya veya sair duyuru ve reklamlarla) süre boyunca ürünün, mağazada bulunmasının ve bu süre boyunca ürünün duyurulan indirimli fiyattan satılmasının sağlanmasının gerektiği vurgulanan raporda, "Tüketiciler şikayetlerinde çoğu zaman benzer hususları gündeme getirmişler, indirimli olacağı duyurulan ürünlerin perakendecilerde bulunamadığını belirtmişlerdir. Bu düzenlemenin hem tüketicinin, hem de rekabetin korunması adına fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.Özel ambalajlı ürün uyarısıRaporda, tedarikçilerin tek bir zincir market için özel gramajlı ürün üretmesine yönelik yapılan anlaşmaların engellenmesi gerektiğinin değerlendirildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

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zincir, market, rekabet kurumu, mağaza