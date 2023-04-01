https://sputniknews.com.tr/20230401/zelenskiyden-medvedevin-esi-ve-ogluna-yaptirim-1069041965.html
Zelenskiy’den Medvedev'in eşi ve oğluna yaptırım
Zelenskiy’den Medvedev'in eşi ve oğluna yaptırım
Zelenskiy, Medvedev'in eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 257 Rus vatandaşını yaptırım uygulanacak kişiler listesine aldı. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T18:25+0300
2023-04-01T18:25+0300
2023-04-01T18:25+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
dmitriy medvedev
yaptırım
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in aralarında Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in eşi ve oğlu ile Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov'un da bulunduğu Rusya vatandaşı 257 kişiye yaptırım uyguladığı belirtildi.Listedei, Svetlana Medvedeva ve İlya Medvedev’in yanı sıra Kuzey Akım İcra Direktörü Matthias Warnig, Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov ve Rusya Ulusal Tıp Odası Başkanı Leonid Roşal de yer aldı.10 yıl boyunca yürürlükte kalacak yaptırımlar, varlıkların dondurulması, sermayenin Ukrayna'dan çekilmesinin yasaklanması, ekonomik ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sona erdirilmesi, teknolojilerin ve fikri mülkiyet haklarının devredilmesinin yasaklanmasını öngörüyor.
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vladimir zelenskiy, ukrayna, dmitriy medvedev, yaptırım
vladimir zelenskiy, ukrayna, dmitriy medvedev, yaptırım
Zelenskiy’den Medvedev'in eşi ve oğluna yaptırım
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Zelenskiy, Medvedev'in eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 257 Rus vatandaşını yaptırım uygulanacak kişiler listesine aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in aralarında Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in eşi ve oğlu ile Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov'un da bulunduğu Rusya vatandaşı 257 kişiye yaptırım uyguladığı belirtildi.
Listedei, Svetlana Medvedeva ve İlya Medvedev’in yanı sıra Kuzey Akım İcra Direktörü Matthias Warnig, Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov ve Rusya Ulusal Tıp Odası Başkanı Leonid Roşal de yer aldı.
10 yıl boyunca yürürlükte kalacak yaptırımlar, varlıkların dondurulması, sermayenin Ukrayna'dan çekilmesinin yasaklanması, ekonomik ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sona erdirilmesi, teknolojilerin ve fikri mülkiyet haklarının devredilmesinin yasaklanmasını öngörüyor.