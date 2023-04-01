https://sputniknews.com.tr/20230401/zelenskiyden-medvedevin-esi-ve-ogluna-yaptirim-1069041965.html

Zelenskiy’den Medvedev'in eşi ve oğluna yaptırım

Zelenskiy’den Medvedev'in eşi ve oğluna yaptırım

Zelenskiy, Medvedev'in eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 257 Rus vatandaşını yaptırım uygulanacak kişiler listesine aldı. 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T18:25+0300

2023-04-01T18:25+0300

2023-04-01T18:25+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

dmitriy medvedev

yaptırım

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in aralarında Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in eşi ve oğlu ile Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov'un da bulunduğu Rusya vatandaşı 257 kişiye yaptırım uyguladığı belirtildi.Listedei, Svetlana Medvedeva ve İlya Medvedev’in yanı sıra Kuzey Akım İcra Direktörü Matthias Warnig, Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov ve Rusya Ulusal Tıp Odası Başkanı Leonid Roşal de yer aldı.10 yıl boyunca yürürlükte kalacak yaptırımlar, varlıkların dondurulması, sermayenin Ukrayna'dan çekilmesinin yasaklanması, ekonomik ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sona erdirilmesi, teknolojilerin ve fikri mülkiyet haklarının devredilmesinin yasaklanmasını öngörüyor.

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vladimir zelenskiy, ukrayna, dmitriy medvedev, yaptırım