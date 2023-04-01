https://sputniknews.com.tr/20230401/zelenskiy-ve-macron-telefonda-gorustu-cephedeki-durum-hakkinda-ayrintili-bilgi-verdim-1069043368.html
Zelenskiy ve Macron telefonda görüştü: 'Cephedeki durum hakkında ayrıntılı bilgi verdim'
Zelenskiy ve Macron telefonda görüştü: 'Cephedeki durum hakkında ayrıntılı bilgi verdim'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T19:45+0300
2023-04-01T19:45+0300
2023-04-01T19:45+0300
dünya
emmanuel macron
vladimir zelenskiy
telefon görüşmesi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir saat süren telefon görüşmesinde Ukrayna ve Fransa arasında savunma alanında işbirliğini ele aldıklarını belirtti.Zelenskiy, "Emmanuel Macron ile bir saat süren görüşmede Ukrayna ile Fransa arasındaki savunma iş birliğini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Cephedeki durum hakkında ayrıntılı bilgi verdim" ifadelerini kullandı.Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın ‘barış formülünü’ ve uygulanmasına yönelik sonraki adımları ele aldıklarını kaydetti.
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emmanuel macron, vladimir zelenskiy, telefon görüşmesi
emmanuel macron, vladimir zelenskiy, telefon görüşmesi
Zelenskiy ve Macron telefonda görüştü: 'Cephedeki durum hakkında ayrıntılı bilgi verdim'
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir saat süren telefon görüşmesinde Ukrayna ve Fransa arasında savunma alanında işbirliğini ele aldıklarını belirtti.
Zelenskiy, "Emmanuel Macron ile bir saat süren görüşmede Ukrayna ile Fransa arasındaki savunma iş birliğini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Cephedeki durum hakkında ayrıntılı bilgi verdim" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın ‘barış formülünü’ ve uygulanmasına yönelik sonraki adımları ele aldıklarını kaydetti.