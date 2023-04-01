https://sputniknews.com.tr/20230401/zelenskiy-ve-macron-telefonda-gorustu-cephedeki-durum-hakkinda-ayrintili-bilgi-verdim-1069043368.html

Zelenskiy ve Macron telefonda görüştü: 'Cephedeki durum hakkında ayrıntılı bilgi verdim'

Zelenskiy ve Macron telefonda görüştü: 'Cephedeki durum hakkında ayrıntılı bilgi verdim'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T19:45+0300

2023-04-01T19:45+0300

2023-04-01T19:45+0300

dünya

emmanuel macron

vladimir zelenskiy

telefon görüşmesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1c/1061733646_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37bcb305a3298bedd62e423e38169287.jpg

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir saat süren telefon görüşmesinde Ukrayna ve Fransa arasında savunma alanında işbirliğini ele aldıklarını belirtti.Zelenskiy, "Emmanuel Macron ile bir saat süren görüşmede Ukrayna ile Fransa arasındaki savunma iş birliğini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Cephedeki durum hakkında ayrıntılı bilgi verdim" ifadelerini kullandı.Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın ‘barış formülünü’ ve uygulanmasına yönelik sonraki adımları ele aldıklarını kaydetti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emmanuel macron, vladimir zelenskiy, telefon görüşmesi