https://sputniknews.com.tr/20230401/zaharova-kiev-ortodoksluk-ile-dalga-geciyor-bati-sessiz-1069046904.html

Zaharova: Kiev Ortodoksluk ile dalga geçiyor, Batı sessiz

Zaharova: Kiev Ortodoksluk ile dalga geçiyor, Batı sessiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev'in Ortodoksluğu aşağıladığını, Batılı ülkelerin buna sessiz kaldığını ifade etti. 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T23:16+0300

2023-04-01T23:16+0300

2023-04-01T23:17+0300

mariya zaharova

ukrayna krizi

1 nisan

ukrayna

vladimir zelenskiy

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Ortodoksluk ile alay edip aşağıladığını, Batılı ülkelerin ise buna sessiz kaldığını belirtti.Zaharova, "1 Nisan Şakası Günü Kiev'de yoğun geçti. Kimseyi davet etmediler, kendi başlarına üstesinden geldiler. Zelenskiy, mahkeme ve kalabalık, herkes Büyük Perhiz'de öfkeli" ifadelerini kullandı.Zaharova, "Gözlerimizin önünde Ortodoksluk ayaklar altına alınıyor, alay ediliyor, aşağılanıyor. İnsan hakları bildirgelerinin yayınlanması ve dini özgürlüklerle ilgili raporlar hazırlamak herhalde bunun için değildi. Bundan sonra bazı konferanslar, sempozyumlar düzenlenecek. Orada ‘yüksek’ şeyler hakkında konuşulacak” ifadelerine yer verdi.Daha önce Ortodoks Gazeteciler Birliği, Kiev Şevçenkovskiy Bölge Mahkemesi’nin Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel’e 60 günlük ev hapsi cezası verdiğini bildirmişti.

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mariya zaharova, 1 nisan, ukrayna, vladimir zelenskiy