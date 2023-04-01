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https://sputniknews.com.tr/20230401/tamer-karadagli-ev-sahibiyle-mahkemelik-oldu-1069041495.html
Tamer Karadağlı ev sahibiyle mahkemelik oldu
Tamer Karadağlı ev sahibiyle mahkemelik oldu
Oyuncu Tamer Karadağlı, ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ev sahibi, Karadağlı'nın evden tahliyesi için dava açtı. Karadağlı da ev sahibinin kirasına fahiş bir... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T17:51+0300
2023-04-01T17:51+0300
yaşam
tamer karadağlı
mahkeme
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Tamer Karadağlı'nın İstanbul Göktürk’te yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi'nde dava açıldı. Ünlü oyuncunun ev sahibi, kiralarını eksik ödediği iddiasıyla Karadağlı hakkında icra takibi de başlattı.Ev sahibi, Tamer Karadağlı'nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığını ifade etti. Ev sahibi, tahliye edilene kadar Karadağlı'nın rayiç bedele göre, yani 55 bin TL ödeme yapması için bir de kira tespit davası açtı.Basına yansıyan haberlerin ardından Tamer Karadağlı açıklama yaptı. Karadağlı, "Basında 'Tamer Karadağlı kirasını ödemedi' şeklindeki haksız yayınlar nedeniyle açıklama yapmak durumunda kalınmıştır. Borcuna sadık biri olarak ikamet etmekte olduğum apartman dairesinin kirasını, oturduğum ilk günden itibaren her ay gününde yatırmış bulunmaktayım. Bu dairenin kira bedeli her sene kanuni oranda artırılmıştır. Hatta bu sene kanuni artış oranı yüzde 25 ile sınırlı olmasına rağmen, tarafımca kiramı yaklaşık yüzde 70 oranında artırarak ödedim. Ev sahibine hiçbir kira borcum da bulunmamaktadır" dedi.Tamer Karadağlı, ayrıca "Yaşanan elim deprem ve ekonomik krizi bahane eden bazı ev sahiplerinin, kiracılardan astronomik oranda zam talep ettiği aşikârdır. Benim oturduğum evin sahibi de bu fırsattan yararlanmaya çalışarak 10 bin 500 TL olan kira bedelinin 55 bin TL'ye çıkarmak istemektedir. Bu, yüzde bazında mevcut yasaya aykırı, çok yüksek ve haksız bir artıştır. Kabul edilemez. Hem mağdur kiracılara hem de fırsatçı ev sahiplerini örnek teşkil etmesi açısından bu zammı asla yapmayacağımı ve bu konuda başlattığım hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.
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tamer karadağlı, mahkeme
tamer karadağlı, mahkeme

Tamer Karadağlı ev sahibiyle mahkemelik oldu

17:51 01.04.2023
© İHATamer Karadağlı, İstanbul Adalet Sarayı
Tamer Karadağlı, İstanbul Adalet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
© İHA
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Oyuncu Tamer Karadağlı, ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ev sahibi, Karadağlı'nın evden tahliyesi için dava açtı. Karadağlı da ev sahibinin kirasına fahiş bir artış yapmak istediğini belirterek, "Hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi
Tamer Karadağlı'nın İstanbul Göktürk’te yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi'nde dava açıldı. Ünlü oyuncunun ev sahibi, kiralarını eksik ödediği iddiasıyla Karadağlı hakkında icra takibi de başlattı.
Ev sahibi, Tamer Karadağlı'nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığını ifade etti. Ev sahibi, tahliye edilene kadar Karadağlı'nın rayiç bedele göre, yani 55 bin TL ödeme yapması için bir de kira tespit davası açtı.
Basına yansıyan haberlerin ardından Tamer Karadağlı açıklama yaptı.
Karadağlı, "Basında 'Tamer Karadağlı kirasını ödemedi' şeklindeki haksız yayınlar nedeniyle açıklama yapmak durumunda kalınmıştır. Borcuna sadık biri olarak ikamet etmekte olduğum apartman dairesinin kirasını, oturduğum ilk günden itibaren her ay gününde yatırmış bulunmaktayım. Bu dairenin kira bedeli her sene kanuni oranda artırılmıştır. Hatta bu sene kanuni artış oranı yüzde 25 ile sınırlı olmasına rağmen, tarafımca kiramı yaklaşık yüzde 70 oranında artırarak ödedim. Ev sahibine hiçbir kira borcum da bulunmamaktadır" dedi.
Tamer Karadağlı, ayrıca "Yaşanan elim deprem ve ekonomik krizi bahane eden bazı ev sahiplerinin, kiracılardan astronomik oranda zam talep ettiği aşikârdır. Benim oturduğum evin sahibi de bu fırsattan yararlanmaya çalışarak 10 bin 500 TL olan kira bedelinin 55 bin TL'ye çıkarmak istemektedir. Bu, yüzde bazında mevcut yasaya aykırı, çok yüksek ve haksız bir artıştır. Kabul edilemez. Hem mağdur kiracılara hem de fırsatçı ev sahiplerini örnek teşkil etmesi açısından bu zammı asla yapmayacağımı ve bu konuda başlattığım hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.
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