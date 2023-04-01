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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230401/soylu-sizi-hicbir-zaman-yalniz-birakmayacagiz-devletimizin-butun-imkanlariyla-birlikte-olacagiz-1069045195.html
Soylu: Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, devletimizin bütün imkanlarıyla birlikte olacağız
Soylu: Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, devletimizin bütün imkanlarıyla birlikte olacağız
Hatay'da depremzedelerle iftarda buluşan İçişleri Bakanı Soylu, "Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Devletimizin bütün imkanlarıyla belediyelerimizden... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T21:57+0300
2023-04-01T22:00+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
süleyman soylu
deprem
hatay
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da acil yıkılacak ve enkaz olan binaların yüzde 40'ının döküm sahalarına taşındığını belirterek "Ramazan Bayramı'nı geçince on gün sonra ilk etapta yıkabileceklerimizin tamamını yıkmış ve temizlemiş olacağız" açıklamasını yaptı.Soylu, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Kültür Merkezi yanında kurulan çadırkentteki iftar programında, dün gece Hatay'dan Kahramanmaraş'a gittiğini, öğleye kadar çalışmaları, koordinasyonları yaptıklarını, oradan Adıyaman'a geçip tekrar buraya geldiklerini söyledi.Son üç, dört yıldır birçok deprem, sel, yangın afetiyle karşı karşıya kaldıklarına değinen Soylu, "Gerek Samandağ gerek Antakya'da gerek diğer Hatay ile beraber 11 vilayette hakikaten hem depremin büyüklüğünü hem depremin yaygınlığını ki Hollanda'dan büyük, 110 bin kilometrekarelik bir alan" diye konuştu.Antakyalı bilim insanıyla konuşurken "Biz iki fay hattının kırılmasına çalıştık ama 7 fay hattının aynı anda kırılmasına çalışmadık.' Dünyada ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz" dediğini aktaran Soylu, 55 gündür arama kurtarmanın hemen akabinde afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamaya, sağlığı, gıdası, çocukların eğitimi, ilaçlamadan gıda kontrolüne kadar, duşunun tuvaletinin temizliğine kadar her noktayla ilgilendiklerini bildirdi.'Türkiye'nin gönlü burada sizinle beraberdir'Büyük bir sınavda olduklarını anlatan Soylu, şöyle konuştu:Soylu, sadece binalar değil, Hatay ve 10 vilayetin kendine özgü büyük medeniyet birikimleri olduğunu, tüm bu medeniyet birikimlerini yeniden ihya etmek gerektiğini söyledi.Sokakların tarihinin olduğunu vurgulayan Soylu, çocukların yeniden cıvıl cıvıl sokaklarda top oynamaya başlayacağını dile getirdi.'Önümüzde çetin işlerimiz var ama hep beraber aşacağız'Soylu, milletin emrine amade olduklarını belirterek "Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Devletimizin bütün imkanlarıyla belediyelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza gerekli tüm kurum ve kuruluşlarıyla hep birlikte olacağız. Milletimizin yüce gönlüyle hep birlikte olacağız. Önümüzde çetin işlerimiz var ama hep beraber aşacağız" diye konuştu.Birlikte güçlü olduklarına işaret eden Soylu, Türkiye'nin birlikteliği hep başardığını, yine başaracağını, birlik olunca iyi noktalara tez zamanda ulaşıldığını kaydetti.Dünyada zorda olan birçok millete el uzatan bir millet olduklarına dikkati çeken Soylu, "Bir taraftan yıkılan hastaneler yapılıyor, evlerin temelleri atılıyor. 'Bir yılda 300 binin üzerinde bina yapılacak ve teslim edilecek.' biz bunları yaptık, tekrar yapıp teslim edeceğiz. Sadece bina, konut teslim etmeyeceğiz. Bu şehirler eskiden olduğu gibi yeniden kendi ruhlarıyla buluşacaklar. Hep beraber bunu sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu, deprem, hatay

Soylu: Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, devletimizin bütün imkanlarıyla birlikte olacağız

21:57 01.04.2023 (güncellendi: 22:00 01.04.2023)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
© AA
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Hatay'da depremzedelerle iftarda buluşan İçişleri Bakanı Soylu, "Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Devletimizin bütün imkanlarıyla belediyelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza gerekli tüm kurum ve kuruluşlarıyla hep birlikte olacağız" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da acil yıkılacak ve enkaz olan binaların yüzde 40'ının döküm sahalarına taşındığını belirterek "Ramazan Bayramı'nı geçince on gün sonra ilk etapta yıkabileceklerimizin tamamını yıkmış ve temizlemiş olacağız" açıklamasını yaptı.
Soylu, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Kültür Merkezi yanında kurulan çadırkentteki iftar programında, dün gece Hatay'dan Kahramanmaraş'a gittiğini, öğleye kadar çalışmaları, koordinasyonları yaptıklarını, oradan Adıyaman'a geçip tekrar buraya geldiklerini söyledi.
Son üç, dört yıldır birçok deprem, sel, yangın afetiyle karşı karşıya kaldıklarına değinen Soylu, "Gerek Samandağ gerek Antakya'da gerek diğer Hatay ile beraber 11 vilayette hakikaten hem depremin büyüklüğünü hem depremin yaygınlığını ki Hollanda'dan büyük, 110 bin kilometrekarelik bir alan" diye konuştu.
Antakyalı bilim insanıyla konuşurken "Biz iki fay hattının kırılmasına çalıştık ama 7 fay hattının aynı anda kırılmasına çalışmadık.' Dünyada ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz" dediğini aktaran Soylu, 55 gündür arama kurtarmanın hemen akabinde afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamaya, sağlığı, gıdası, çocukların eğitimi, ilaçlamadan gıda kontrolüne kadar, duşunun tuvaletinin temizliğine kadar her noktayla ilgilendiklerini bildirdi.

'Türkiye'nin gönlü burada sizinle beraberdir'

Büyük bir sınavda olduklarını anlatan Soylu, şöyle konuştu:
"Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız da büyük bir sınavda. Türkiye'nin gönlü burada sizinle beraberdir. Milletimizin tüm gönlü sizinle beraberdir. İçerinden dışarıdan herkes elinden geleni gücü yettiğince yapmıştır. Buraya Hatay'daki koordinasyon toplantısından geldik. Konteyner kentlerin altyapısının nasıl gittiğine ve ne zaman olabileceğine bakarak üç beş yerde geldik. Hatay'da acil yıkılacak ve enkaz olan binaların toplam tüm ilçelerinde yüzde 40'ını aldık, döküm sahalarına koyduk. Ramazan Bayramı'nı geçince on gün sonra ilk etapta yıkabileceklerimizin tamamı yıkmış ve temizlemiş olacağız. Daha sonra ağır hasarlı binalara geleceğiz, onları da aynı hızla ve periyotta temizleyeceğiz. Elbette zor bir sınamadan geçtik ama buradan daha büyük birliktelik içinde çıkacağız. Siz bu toprakların sevdalılarısınız. Kiminle konuşsam 'Buraya aşığım, ayrılmam.' diyor. Bizim de yapacağımız bu toprakları aşkla seven, 'buradan ayrılmam' diyen insanlar için çok güçlü, dirençli bir daha böyle afetle karşı karşıya kaldığında ona dayanıklı şehirler imal etmek."
Soylu, sadece binalar değil, Hatay ve 10 vilayetin kendine özgü büyük medeniyet birikimleri olduğunu, tüm bu medeniyet birikimlerini yeniden ihya etmek gerektiğini söyledi.
Sokakların tarihinin olduğunu vurgulayan Soylu, çocukların yeniden cıvıl cıvıl sokaklarda top oynamaya başlayacağını dile getirdi.

'Önümüzde çetin işlerimiz var ama hep beraber aşacağız'

Soylu, milletin emrine amade olduklarını belirterek "Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Devletimizin bütün imkanlarıyla belediyelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza gerekli tüm kurum ve kuruluşlarıyla hep birlikte olacağız. Milletimizin yüce gönlüyle hep birlikte olacağız. Önümüzde çetin işlerimiz var ama hep beraber aşacağız" diye konuştu.
Birlikte güçlü olduklarına işaret eden Soylu, Türkiye'nin birlikteliği hep başardığını, yine başaracağını, birlik olunca iyi noktalara tez zamanda ulaşıldığını kaydetti.
Dünyada zorda olan birçok millete el uzatan bir millet olduklarına dikkati çeken Soylu, "Bir taraftan yıkılan hastaneler yapılıyor, evlerin temelleri atılıyor. 'Bir yılda 300 binin üzerinde bina yapılacak ve teslim edilecek.' biz bunları yaptık, tekrar yapıp teslim edeceğiz. Sadece bina, konut teslim etmeyeceğiz. Bu şehirler eskiden olduğu gibi yeniden kendi ruhlarıyla buluşacaklar. Hep beraber bunu sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
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