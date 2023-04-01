https://sputniknews.com.tr/20230401/sanat-ve-spor-camiasindan-cok-sayida-isim-milletvekili-adayi-oldu-1069030557.html

Sanat ve spor camiasından çok sayıda isim milletvekili adayı oldu

Sanat ve spor camiasından çok sayıda isim milletvekili adayı oldu

Siyasi partiler 28. dönem için liste çalışmalarına hız verdi. Aday listelerinde, sinema ve müzik dünyasından, spor sahalarına, akademistenlerden gazetecilere... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T09:55+0300

2023-04-01T09:55+0300

2023-04-01T09:55+0300

2023 türkiye seçimleri

siyaset

sporcu

sanatçı

seçim

aday

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Aralarında İbrahim Tatlıses, Hulki Cevizoğlu, Mehmet Aslantuğ ve Gökhan Zan gibi isimlerin yer aldığı sanat ve spor camiasından birçok isim Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Meclis'teki turuncu koltuklara talip oldu.İbrahim Tatlıses: 5. kez aday AK Parti’de daha önce dört kez Şanlıurfa’dan aday olan ancak listeye giremeyen sanatçı İbrahim Tatlıses, bu ısrarından yine vazgeçmedi. Türk Halk Müziği’nin önemli sesi olan Tatlıses, 28’inci dönem milletvekili olabilmek için yeniden başvurusunu yaptı.Hulki Cevizoğlu: AK Parti'yi tercih ettiGazeteci, yazar ve akademisyen Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu da AK Parti’den aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında. Bir dönem hazırladığı ‘Ceviz Kabuğu’ programıyla tanınan 1958 Giresun doğumlu Cevizoğlu, siyasete uzak bir isim değil. 22 Temmuz 2007 Türkiye Genel Seçimleri’nde Ankara 1. Bölge’den bağımsız milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti. 23 Kasım 2009 tarihinde de Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) Kurucu Genel Başkanı oldu ancak görevinden 39 gün sonra 13 Ocak 2010’da istifa etti.Gökhan Zan ve Ünal Kahraman: Yeşil sahalardan politikayaİYİ Parti, futbol dünyasından 2 isim transfer etti. İlk isim eski milli futbolcu Gökhan Zan’dı. Genel Başkan Meral Akşener, Zan’a grup toplantısında rozetini taktı. Diğer isim ise Trabzonspor’un efsane oyuncularından, teknik direktör Ünal Karaman oldu.Selcan Taşçı ve Nesrin Ünal: İYİ Parti'nin 2 'asena'sıYeniçağ Gazetesi’nde köşe yazan Selcan Taşçı da Meclis’e talip olan isimlerden biri. Taşçı, aynı zamanda sanat tarihçisi, lisanlı motorsporları hakemi, Uluslararası Motocross Şampiyonaları gözlemcisi. COVID-19’a karşı ‘yılan zehrini at serumuyla karıştırma’ buluşunun sahibi, eski MHP milletvekili doktor Nesrin Ünal da İYİ Parti aday adaylarından.Mehmet Aslantuğ: Ödüllü oyuncu siyasetteTürkiye İşçi Partisi’nin (TİP) teklifini kabul eden 62 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un Muğla’dan aday gösterimesi bekleniyor. Bir İstanbul Masalı’ndan Sıcak Saatler’e kadar onlarca yapımda başrol üstelenen; Altın Kelebek, Altın Portakal, Altın Koza gibi çok sayıda ödül sahibi olan Aslantuğ’a bu yolda en büyük destek eşi Arzum Onan’dan geldi.Onur Akın: Özgün müziğin sevilen sesi CHP'deSanatçı Onur Akın CHP’nin yıldız adaylarından oldu. Daha önce CHP’ye “Bir Islık Da Sen Çal” şarkısı hazırlayan 56 yaşındaki sanatçı, “Seviyorum Seni”, “Gaybana Geceler” gibi şarkılarıyla adından söz ettirmişti. Milletvekili aday listeleri konusunda çalışmalarını sürdüren CHP yönetimi, bu kapsamda “sanatçı kontenjanı”ndan Candan Erçetin’i de aday olarak göstermeyi tartışıyor.Davut Güloğlu: Karadeniz'in Ricky Martin'i Yeniden Refah Partisi'ndeYeniden Refah Partisi de Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Davut Güloğlu’nu aday göstererek ilgi uyandırdı. 2001 yılında yayınladığı “Nurcanım” albümüyle müzik dünyasında tanınan Güloğlu, bir dönem “Karadeniz’in Ricky Martin’i” olarak anılıyordu.Aysun Bay Karabulut: Bitkilerin Profesörü MHP'deDikkat çeken aday adaylarından biri de Malatya Turgut Özal üniversitesi kurucu Rektörü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Profesörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut. MHP’den başvuran Karabulut, özellikle kayısı çekirdeği üzerine yaptığı araştırmalarıyla biliniyor. Acı kayısı çekirdeğinin kanserli hücreleri yok ettiği tespitinde bulunan Karabulut, şifalı bitki tavsiyeleriyle de tanınıyor.

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siyaset, sporcu, sanatçı, seçim, aday