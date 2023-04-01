https://sputniknews.com.tr/20230401/rusya-savunma-bakanligi-daglik-karabagda-ateskes-ihlal-edildi-1069044230.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlal edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlal edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Karabağ'daki sorumluluk bölgesinde ateşkes rejiminin ihlal edildiğini duyurdu. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T20:52+0300
2023-04-01T20:52+0300
2023-04-01T20:52+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
dağlık karabağ
ateşkes
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'ın Rus barış güçlerinin sorumluluk bölgesindeki Şuşa bölgesinde ateşkes rejiminin ihlalinin tespit edildiği kaydedildi.Açıklamada, “Şuşa bölgesinde ateşkes rejiminin ihlal edildiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan Rus barışı koruma birliği komutanlığı, durumu istikrara kavuşturmak için gerekli önlemleri alıyor” denildi.
dağlık karabağ
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, dağlık karabağ, ateşkes
rusya savunma bakanlığı, dağlık karabağ, ateşkes
Rusya Savunma Bakanlığı: Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlal edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Karabağ'daki sorumluluk bölgesinde ateşkes rejiminin ihlal edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'ın Rus barış güçlerinin sorumluluk bölgesindeki Şuşa bölgesinde ateşkes rejiminin ihlalinin tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, “Şuşa bölgesinde ateşkes rejiminin ihlal edildiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan Rus barışı koruma birliği komutanlığı, durumu istikrara kavuşturmak için gerekli önlemleri alıyor” denildi.