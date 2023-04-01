https://sputniknews.com.tr/20230401/obama-ciftinin-sidney-liman-koprusune-tirmanisina-sorusturma-1069027949.html
Obama çiftinin Sidney Liman Köprüsü'ne tırmanışına soruşturma
Obama çiftinin Sidney Liman Köprüsü'ne tırmanışına soruşturma
Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın Avustralya'daki Sidney Liman Köprüsü'ne tırmanışı hakkında soruşturma başlatıldı. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T01:59+0300
2023-04-01T01:59+0300
2023-04-01T01:59+0300
dünya
barack obama
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michelle obama
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News.com.au web sitesinin haberine göre, Obama çiftinin ikonik köprüye tırmanış sırasında güvenlik kurallarını ihlal ettiği bildirildi.Tırmanışa uygun tulumlar ve klipsli üniforma takımları giymesi gereken çiftin fotoğraflarında spor kıyafetleriyle köprüye çıktığı görüldü.Çiftin köprüye çıktığı esnada altta trafiğin aktığı ve bu durumun ciddi risklere yol açabileceği belirtildi.Yetkililer, Obama çiftine de ileri gelenler için uygulanan standart güvenlik protokollerinin izlendiğini belirtirken, İngiltere'nin The Daily Mail gazetesi güvenlik endişeleri nedeniyle tırmanışın soruşturulduğunu bildirdi.Obama, eski Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile görüşmesi için hafta başında Sidney'e gelmişti.Obama, şiddetli yağmur altında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile fotoğraf çektirirken görüntülenmişti.
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barack obama, avustralya, michelle obama, sidney
Obama çiftinin Sidney Liman Köprüsü'ne tırmanışına soruşturma
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Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın Avustralya'daki Sidney Liman Köprüsü'ne tırmanışı hakkında soruşturma başlatıldı.
News.com.au web sitesinin haberine göre, Obama çiftinin ikonik köprüye tırmanış sırasında güvenlik kurallarını ihlal ettiği bildirildi.
Tırmanışa uygun tulumlar ve klipsli üniforma takımları giymesi gereken çiftin fotoğraflarında spor kıyafetleriyle köprüye çıktığı görüldü.
Çiftin köprüye çıktığı esnada altta trafiğin aktığı ve bu durumun ciddi risklere yol açabileceği belirtildi.
Yetkililer, Obama çiftine de ileri gelenler için uygulanan standart güvenlik protokollerinin izlendiğini belirtirken, İngiltere'nin The Daily Mail gazetesi güvenlik endişeleri nedeniyle tırmanışın soruşturulduğunu bildirdi.
Obama, eski Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile görüşmesi için hafta başında Sidney'e gelmişti.
Obama, şiddetli yağmur altında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile fotoğraf çektirirken görüntülenmişti.