https://sputniknews.com.tr/20230401/obama-ciftinin-sidney-liman-koprusune-tirmanisina-sorusturma-1069027949.html

Obama çiftinin Sidney Liman Köprüsü'ne tırmanışına soruşturma

Obama çiftinin Sidney Liman Köprüsü'ne tırmanışına soruşturma

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın Avustralya'daki Sidney Liman Köprüsü'ne tırmanışı hakkında soruşturma başlatıldı. 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T01:59+0300

2023-04-01T01:59+0300

2023-04-01T01:59+0300

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barack obama

avustralya

michelle obama

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News.com.au web sitesinin haberine göre, Obama çiftinin ikonik köprüye tırmanış sırasında güvenlik kurallarını ihlal ettiği bildirildi.Tırmanışa uygun tulumlar ve klipsli üniforma takımları giymesi gereken çiftin fotoğraflarında spor kıyafetleriyle köprüye çıktığı görüldü.Çiftin köprüye çıktığı esnada altta trafiğin aktığı ve bu durumun ciddi risklere yol açabileceği belirtildi.Yetkililer, Obama çiftine de ileri gelenler için uygulanan standart güvenlik protokollerinin izlendiğini belirtirken, İngiltere'nin The Daily Mail gazetesi güvenlik endişeleri nedeniyle tırmanışın soruşturulduğunu bildirdi.Obama, eski Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile görüşmesi için hafta başında Sidney'e gelmişti.Obama, şiddetli yağmur altında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile fotoğraf çektirirken görüntülenmişti.

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