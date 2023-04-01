https://sputniknews.com.tr/20230401/norvecte-cig-dustu-4-kisi-oldu-1069045996.html

Norveç'te çığ düştü: 4 kişi öldü

Norveç'te çığ düştü: 4 kişi öldü

Norveç'in kuzeyinde çığ düşmesi sonucu bölgeye kayak yapmak için gelen 4 turist hayatını kaybetti. 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T22:33+0300

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türkiye

norveç

tromso

çığ

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Norveç'in kuzeyinde çığ düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Tromsö kentinde dün 3 kez çığ düştüğünü açıkladı.Aralarında bir Slovenyalı ile bir İtalyan turistin de olduğu 4 kişinin çığ altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade eden yetkililer, 1 kişinin de ağır yaralı olduğunu söyledi.Yetkililer, hayatını kaybeden turistlerin bölgeye kayak yapmaya gittiklerini dile getirdi.Yerel medyadaki haberlere göre, bölgede bugün de çığ düştü ve heyelan oldu.Diğer yandan emniyet yetkilileri, bir evin çığ nedeniyle denize kaydığını ve bölgedeki birçok yolun ulaşıma kapandığını açıkladı.Yetkililer, bölgedekilere kapalı alanlardan çıkmamaları uyarısında bulundu.Norveç Emniyetinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, çığ nedeniyle Tromsö'nün bazı bölgelerinde yaşayanların tahliye edileceği belirtildi.

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