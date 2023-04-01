https://sputniknews.com.tr/20230401/marmara-ve-ege-bolgelerine-kuvvetli-lodos-uyarisi-1069028592.html
Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı
Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı
Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı. Bugün başlaması beklenen lodos, pazar günü saat 06.00'ya kadar sürecek. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T02:50+0300
2023-04-01T02:50+0300
2023-04-01T02:51+0300
türkiye
marmara denizi
ege
lodos
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/10/1044748520_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_78be5e367ba88151580eab28b985cb48.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceği duyuruldu.TRT Haber'in aktardığına göre Lodos bugün saat 09.00'dan, pazar günü saat 06.00'ya kadar sürecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
türkiye
marmara denizi
ege
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/10/1044748520_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_d50a6e6769473085fbf386840fb31c4a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
marmara denizi, ege, lodos
marmara denizi, ege, lodos
Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı
02:50 01.04.2023 (güncellendi: 02:51 01.04.2023) Abone ol
Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı. Bugün başlaması beklenen lodos, pazar günü saat 06.00'ya kadar sürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceği duyuruldu.
TRT Haber'in aktardığına
göre Lodos bugün saat 09.00'dan, pazar günü saat 06.00'ya kadar sürecek.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.