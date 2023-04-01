https://sputniknews.com.tr/20230401/marmara-ve-ege-bolgelerine-kuvvetli-lodos-uyarisi-1069028592.html

Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı

Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı

Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı. Bugün başlaması beklenen lodos, pazar günü saat 06.00'ya kadar sürecek. 01.04.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

marmara denizi

ege

lodos

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceği duyuruldu.TRT Haber'in aktardığına göre Lodos bugün saat 09.00'dan, pazar günü saat 06.00'ya kadar sürecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

türkiye

marmara denizi

ege

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marmara denizi, ege, lodos