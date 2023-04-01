https://sputniknews.com.tr/20230401/kilicdaroglu-uzgunum-seccadeyi-goremedigim-icin-cok-uzgunum-1069032776.html
Kılıçdaroğlu: Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm
Kılıçdaroğlu: Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T11:52+0300
2023-04-01T11:52+0300
2023-04-01T12:22+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
seccade
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP lideri, seccadeli fotoğrafına ilişkin olarak "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söyledi:"Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum."
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kemal kılıçdaroğlu, seccade
kemal kılıçdaroğlu, seccade
Kılıçdaroğlu: Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm
11:52 01.04.2023 (güncellendi: 12:22 01.04.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP lideri, seccadeli fotoğrafına ilişkin olarak "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söyledi:
"Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum."