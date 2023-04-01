https://sputniknews.com.tr/20230401/kilicdaroglu-uzgunum-seccadeyi-goremedigim-icin-cok-uzgunum-1069032776.html

Kılıçdaroğlu: Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm

Kılıçdaroğlu: Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T11:52+0300

2023-04-01T11:52+0300

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politika

kemal kılıçdaroğlu

seccade

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP lideri, seccadeli fotoğrafına ilişkin olarak "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söyledi:"Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum."

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kemal kılıçdaroğlu, seccade