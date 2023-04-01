Kılıçdaroğlu: Konutları, depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz teslim edeceğiz

Anayasa’nın hem 57’nci hem de 125’inci maddesi çok açık ve çok net. Devlet, güvenli barınmadan sorumludur diyor. Nokta. Bu kadar açık. Üstelik konut yapımında gereken 23 belgedeki 42 imzanın tamamı devlet makamlarına ait. Yani her aşamasında devlet, vatandaşlarına bu konutun ya da işyerinin güvenli olduğunu, depreme dayanıklı olduğunu taahhüt ediyor. Yasaya da kanuna da yönetmeliğe de uygundur, git bunu, daireyi, işyerini alabilirsin diyor. Vatandaş ise tek bir yerde imza atıyor. Devletin bu taahhüdüne güvenerek tapuda konut ya da işyerini alırken imzasını atıyor. Dolayısıyla devlet, kanununa uygun şekilde barınanlara karşı sorumluluğunu yerine getirmediyse tazmin etmek zorundadır. Vatandaş mahkemeye gitse zaten kazanacak.

Benim ücretsiz konut söylemim vaat değildir, yükümlülüktür, zorunluluktur, mecburiyettir ve biz bunu yapacağız. Öyle 20 yıl borçlandırma falan da kesinlikle olmayacak. Bu arada merak etmeyin sevgili halkım para var. Dünyayı harekete geçiririz. Çok hızlı bu parayı bulursunuz. Birkaç kararname çıkarırsınız, yine bu parayı bulursunuz. Pazartesi, Meclis’e sunacağımız kanun teklifine bakarsanız orada görürsünüz.Vatandaşlar çok para verdi. Hepsinden Allah razı olsun ama işte bitmeyen bir rant, bir ihale sevdası var ki kendi bitmedi, insanımızı bitirdi.

Neyse şunun şurasında ne kaldı. Ben yapacağım, biz yapacağız. Bir imza ile halledeceğiz. Bu arada yıkılmış binalarda mukim kiracılar da mağdur. Onlar da zaman zaman şikayetlerini bana aktarıyorlar. Onları da düşünüyorum. Çaresi var. Çözeceğiz. Hiç ama hiç merak etmeyin, mutlaka ama mutlaka çözeceğiz.”