https://sputniknews.com.tr/20230401/istanbulda-sivastan-cok-sivasli-yasiyor-1069040245.html

TÜİK duyurdu: İstanbul'da Sivas'tan çok Sivaslı yaşıyor

TÜİK duyurdu: İstanbul'da Sivas'tan çok Sivaslı yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından elde edilen bilgilere göre Türkiye’de yaşayan Sivaslı... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T16:45+0300

2023-04-01T16:45+0300

2023-04-01T16:47+0300

yaşam

sivas

istanbul

kilis

nüfus

işsizlik

ardahan

artvin

kalabalık

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilere göre Sivas’ta yaşayan kişi sayısı 634 bin 924 iken, Sivas’ta yaşayan Sivas nüfusuna kayıtlı kişi sayısı ise 556 bin 942 olarak açıklandı. Nüfusu 16 milyona yaklaşan İstanbul’da yaşayan Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısı da 765 bin 784 olarak belirtildi.En az Sivaslı Kilis’te yaşıyorSivaslıların İstanbul’un ardından en çok tercih ettiği illerin başında Ankara geldi. Ankara’da Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısı 161 bin 706 olarak açıklandı. Başkenti 94 bin 835 kişi ile Kayseri, 81 bin 524 kişi ile İzmir, 41 bin 659 kişi ile Kocaeli, 39 bin 211 kişi ile de Antalya, 27 bin 48 ile Bursa, 15 bin 393 kişi ile Tekirdağ, 14 bin 670 kişi ile Mersin izledi. Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısının en az olduğu şehir ise 182 kişi ile Kilis oldu. Kilis’i 183 kişi ile Ardahan, 295 kişi ile Artvin izledi.Sivas'ta yaşayanlar ise Sivaslıların İstanbul'u tercih etmelerinin nedeninin kentte baş gösteren işsizlik olduğunu ifade etti.

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sivas

istanbul

kilis

ardahan

artvin

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sivas, istanbul, kilis, nüfus, işsizlik, ardahan, artvin, kalabalık