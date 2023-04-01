https://sputniknews.com.tr/20230401/istanbulda-hava-sicakligi-10-derece-birden-dusecek-1069034203.html
Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'da hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek
Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'da hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-8 derece üstünde olacak. 18... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T12:54+0300
2023-04-01T12:54+0300
2023-04-01T12:59+0300
yaşam
istanbul
hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Pazar gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken başta Marmara bölgesi olmak üzere Karadeniz, Ege ve İç Anadolu da yer yer sağanak yağış görülecek.Çarşamba günü ise İstanbul'da ani bir hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak. Mevsim normallerinin üstünde seyreden 18 dereceleri gören hava sıcaklığı 8 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.9 il için uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Nisan Cumartesi günü için İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Batman ve Siirt çevreleri ile ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nu doğusu ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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istanbul, hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul, hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'da hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek
12:54 01.04.2023 (güncellendi: 12:59 01.04.2023) Abone ol
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-8 derece üstünde olacak. 18 dereceleri görecek olan sıcaklıklar ani bir düşüşle 8 dereceye inecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Pazar gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken başta Marmara bölgesi olmak üzere Karadeniz, Ege ve İç Anadolu da yer yer sağanak yağış görülecek.
Çarşamba günü ise İstanbul'da ani bir hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak.
Mevsim normallerinin üstünde seyreden 18 dereceleri gören hava sıcaklığı 8 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.
9 il için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Nisan Cumartesi günü için İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Batman ve Siirt çevreleri ile ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nu doğusu ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.