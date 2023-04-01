https://sputniknews.com.tr/20230401/istanbulda-hava-sicakligi-10-derece-birden-dusecek-1069034203.html

Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'da hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'da hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-8 derece üstünde olacak. 18... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T12:54+0300

2023-04-01T12:54+0300

2023-04-01T12:59+0300

yaşam

istanbul

hava durumu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068838299_0:31:3196:1829_1920x0_80_0_0_57a83d56f47676cad5ac2beb6493ff1c.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Pazar gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken başta Marmara bölgesi olmak üzere Karadeniz, Ege ve İç Anadolu da yer yer sağanak yağış görülecek.Çarşamba günü ise İstanbul'da ani bir hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak. Mevsim normallerinin üstünde seyreden 18 dereceleri gören hava sıcaklığı 8 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.9 il için uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Nisan Cumartesi günü için İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Batman ve Siirt çevreleri ile ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nu doğusu ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü