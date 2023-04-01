https://sputniknews.com.tr/20230401/iranda-5-buyuklugunde-deprem-1069046477.html

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T22:46+0300

2023-04-01T22:46+0300

2023-04-01T22:47+0300

dünya

iran

hürmüzgan

parsiyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068267588_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_0350406b088392307332408b74bb9d77.jpg

İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Parsiyan şehri olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.27'de kaydedildi.Parsiyan'ın yanı sıra Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nı da sallayan depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade yaptığı açıklamada, şimdiye kadar deprem bölgesinden herhangi bir hasar rapor edilmediğini belirtti.

iran

hürmüzgan

parsiyan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, hürmüzgan , parsiyan