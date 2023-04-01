https://sputniknews.com.tr/20230401/iranda-5-buyuklugunde-deprem-1069046477.html
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T22:46+0300
2023-04-01T22:46+0300
2023-04-01T22:47+0300
dünya
iran
hürmüzgan
parsiyan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068267588_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_0350406b088392307332408b74bb9d77.jpg
İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Parsiyan şehri olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.27'de kaydedildi.Parsiyan'ın yanı sıra Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nı da sallayan depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade yaptığı açıklamada, şimdiye kadar deprem bölgesinden herhangi bir hasar rapor edilmediğini belirtti.
iran
hürmüzgan
parsiyan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068267588_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_61f28d93f561be2d9990f0504828677c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, hürmüzgan , parsiyan
iran, hürmüzgan , parsiyan
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
22:46 01.04.2023 (güncellendi: 22:47 01.04.2023) Abone ol
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Parsiyan şehri olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.27'de kaydedildi.
Parsiyan'ın yanı sıra Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nı da sallayan depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade yaptığı açıklamada, şimdiye kadar deprem bölgesinden herhangi bir hasar rapor edilmediğini belirtti.