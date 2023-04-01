https://sputniknews.com.tr/20230401/hakim-esini-bicaklayip-kizgin-yag-ile-yakan-kadin-intihar-etti-1069034076.html

Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yakan kadın intihar etti

Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yakan kadın intihar etti

Kadıköy'de eşi ile kavga eden kadın, önce eşini bıçakladı ardından üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Kadın daha sonra oturdukları binanın 3. katından aşağı... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T12:49+0300

2023-04-01T12:49+0300

2023-04-01T12:49+0300

türkiye

istanbul

kadıköy

kadın

erkek

cinayet

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Olay saat dün saat 10.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre. Anadolu Adliyesi'nde görevli Hakim Necmi Arslan (54), eşi Hande Arslan (43) ve iki çocuğuyla birlikte 7 katlı bir binanın 3.katında yaşıyordu. Çiftin çocuklarının kreşte olduğu sırada Hande Arslan ile eşi Necmi Arslan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Eşini bıçaklayan Hande Arslan daha sonra eşinin üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Eşini öldüren Hande Aslan kendisini de 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. Kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı halde yerde yatan Hande Arslan'ı, Göztepe Şehir Hastanesi'ne götürdü. İddiaya göre Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu, eşinin hastaneye kaldırıldığını söylemek için hakim Necmi Arslan'a mesaj atmasına rağmen yanıt alamadı. Dairede başka birinin olup olmadığını öğrenmek isteyen polis ekipleri ise, kapıyı çilingirle açarak eve girdi. Ekipler hakim Necmi Arslan'ı bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu.Necmi Arslan'ın vücudunda kızgın yağ nedeniyle oluşan yanıklar ve darp izleri olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri Necmi Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan Hande Arslan ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının sonrasında Necmi Arslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili konuşan esnaf Tahsin Sümer, “Dün öğlen saatlerine doğru bir kadın kocasını kesmiş. Daha sonra intihar etmiş. Kocasının Çağlayan’da hakim olduğu söyleniyor, 2 tane çocukları var. Kadın üçüncü kattan aşağı atlayarak intihar etti. Polis ve sağlık ekipleri buradaydı, gerekli müdahalelerin yapıldığını düşünüyorum. Bizde üzgünüz, bir travma yaşadık.” Dedi.Apartman görevlisi Murat Taşçıoğlu, “Ben içerideydim beni komşularım çağırdı, kapıda bir olay olduğunu söylediler. Kadın bayılmış tanıyor musun diye sordular. Ben de baktım 8 numarada oturan komşumuz olduğunu gördüm. Cam silerken düştü diye düşündük. Ambulans çağırdık ve hastaneye götürdük. Eşine ulaşamayınca, ağabeyine ulaştık ve olayı anlattık. Çilingirci çağırıp baktık. Yağ döküp, boğazını kesmiş.” Şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230401/esini-oldurup-kemiklerini-yakarak-ahira-gomen-kadin-tutuklandi-1069027626.html

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