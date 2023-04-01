https://sputniknews.com.tr/20230401/fransada-ve-israilde-kitlesel-eylemler-neler-oluyor-1069203096.html

Fransa'da ve İsrail'de kitlesel eylemler: Neler oluyor?

Fransa'da ve İsrail'de kitlesel eylemler: Neler oluyor?

Fransa ve İsrail'de yaşanan kitlesel protesto gösterileri ve olayların arka planı, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı. 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T15:00+0300

2023-04-01T15:00+0300

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gerçeğin yörüngesi

radyo

fransa

israil

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Fransa'da ve İsrail'de kitlesel eylemler: Neler oluyor? Fransa'da ve İsrail'de kitlesel eylemler: Neler oluyor?

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı, İsrail'de ise yargı reformu karşıtı eylemciler sokakları doldurdu. Peki, bu eylelmer neden patlak verdi? Olayların arka planlarında neler yaşandı?Ayrıntılar ve daha fazlası, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.

fransa

israil

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2023

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radyo, fransa, israil, аудио