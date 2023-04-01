https://sputniknews.com.tr/20230401/fransada-ve-israilde-kitlesel-eylemler-neler-oluyor-1069203096.html
Fransa'da ve İsrail'de kitlesel eylemler: Neler oluyor?
Fransa'da ve İsrail'de kitlesel eylemler: Neler oluyor?
Fransa ve İsrail'de yaşanan kitlesel protesto gösterileri ve olayların arka planı, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T15:00+0300
2023-04-01T15:00+0300
2023-04-05T11:21+0300
gerçeğin yörüngesi
radyo
fransa
israil
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Fransa'da ve İsrail'de kitlesel eylemler: Neler oluyor?
Fransa'da ve İsrail'de kitlesel eylemler: Neler oluyor?
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı, İsrail'de ise yargı reformu karşıtı eylemciler sokakları doldurdu. Peki, bu eylelmer neden patlak verdi? Olayların arka planlarında neler yaşandı?Ayrıntılar ve daha fazlası, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.
fransa
israil
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radyo, fransa, israil, аудио
radyo, fransa, israil, аудио
Fransa'da ve İsrail'de kitlesel eylemler: Neler oluyor?
15:00 01.04.2023 (güncellendi: 11:21 05.04.2023) Abone ol
Fransa ve İsrail'de yaşanan kitlesel protesto gösterileri ve olayların arka planı, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı, İsrail'de ise yargı reformu karşıtı eylemciler sokakları doldurdu.
Peki, bu eylelmer neden patlak verdi? Olayların arka planlarında neler yaşandı?
Ayrıntılar ve daha fazlası, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.