https://sputniknews.com.tr/20230401/fransa-cin-ukraynadaki-catismanin-gidisatini-degistirecek-yetenekte-olan-tek-guc-1069027487.html

Fransa: Çin, Ukrayna’daki çatışmanın gidişatını değiştirecek yetenekte olan tek güç

Fransa: Çin, Ukrayna’daki çatışmanın gidişatını değiştirecek yetenekte olan tek güç

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin görüşüne göre, Çin Ukrayna’daki çatışma üzerinde 'acil ve radikal' etkiye sahip tek güç. Fransa lideri Macron’un, önümüzdeki... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T00:43+0300

2023-04-01T00:43+0300

2023-04-01T00:43+0300

ukrayna krizi

fransa

çin

rusya

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Çin ziyaretine sayılı günler kalırken Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Çin bu ‘vahim kararı’ verirse bu karar çatışmanın gidişatı üzerinde önemli bir stratejik etkiye sahip olacak. Cumhurbaşkanı Macron, Çinli mevkidaşı Şi Cinping’i, Rusya’ya askeri destek sağlama kararının sonuçlarına karşı uyaracak” ifadesine yer verildi.Macron’un, Ukraynalı sivillere destek olma amacıyla Çin’le işbirliği alanını çizmeyi ve “kısa vadede, çatışmayı çözmeye yönelik bir yol bulmayı” planladığı kaydedildi.Çin’in, “çatışmanın gidişatı üzerinde acil ve radikal etkiye sahip dünyadaki tek güç” olması bağlamında, Fransa ve Çin liderleri arasındaki görüşmenin büyük önem arz ettiği vurgulandı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5-8 Nisan’da Çin’i ziyaret edecek. Macron’a, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen eşlik edecek.

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