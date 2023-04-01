https://sputniknews.com.tr/20230401/finlandiyanin-natoya-katilim-protokolune-iliskin-kanun-resmi-gazetede-1069029263.html
Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T04:16+0300
2023-04-01T04:16+0300
2023-04-01T04:17+0300
türkiye
finlandiya
kuzey atlantik antlaşması örgütü
nato
resmî gazete
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Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel'de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulundu.Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
finlandiya, kuzey atlantik antlaşması örgütü, nato, resmî gazete
finlandiya, kuzey atlantik antlaşması örgütü, nato, resmî gazete
Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun Resmi Gazete'de
04:16 01.04.2023 (güncellendi: 04:17 01.04.2023) Abone ol
Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel'de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulundu.
Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.