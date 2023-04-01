https://sputniknews.com.tr/20230401/erdogan-elazig-afet-konutlari-temel-atma-ve-sosyal-konutlar-anahtar-teslim-toreninde-konusuyor-1069041652.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yılda 319 bin konutun yapımını tamamlamayı hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yılda 319 bin konutun yapımını tamamlamayı hedefliyoruz
Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir yılda 319 bin konutun yapımını... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T18:08+0300
2023-04-01T18:08+0300
2023-04-01T18:29+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
deprem
konut
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Elazığ'da yapılacak afet konutlarının temelini atıyor, inşası tamamlanan konutları vatandaşlarımıza teslim ediyoruz" dedi.Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, deprem, konut
recep tayyip erdoğan, deprem, konut
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yılda 319 bin konutun yapımını tamamlamayı hedefliyoruz
18:08 01.04.2023 (güncellendi: 18:29 01.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir yılda 319 bin konutun yapımını tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Elazığ'da yapılacak afet konutlarının temelini atıyor, inşası tamamlanan konutları vatandaşlarımıza teslim ediyoruz" dedi.
Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz, ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz
Şimdi Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar, 'bay bay Kemal' kesemeyeceksin.
Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor, 'beraber yürüyeceğiz' diyorlar. Yürüyün bakalım, nereye kadar yürüyeceksiniz.
Ülke yönetimine dair tek müktesepleri koalisyon dönemlerindeki dermansız Türkiye olanların havsalası, birkaç ayda hastane inşa edeceğimiz gerçeğini almıyor.