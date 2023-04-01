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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünyadaki enerji krizinin azalmasına en çok katkı sağlayan ülke Türkiye
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünyadaki enerji krizinin azalmasına en çok katkı sağlayan ülke Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de AK Parti ABD Teşkilatları ile Buluşma programında yaptığı konuşmada, "Dünyanın enerji krizinin azalmasına en çok... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T00:34+0300
2023-04-01T00:35+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
deprem
enerji krizi
abd
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde 'AK Parti ABD Teşkilatları ile Buluşma' programına katıldı. "Bugün dünyada krizler var. Kaos var, savaş var. Bu krizlerin yüzde 60'ı maalesef bizim coğrafyamızda" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Güç paylaşımı yeniden yapılıyor. Yeni güçler ortaya çıkıyor. Hindistan'ın nüfusu, Çin'i geçti. Latin Amerika'da yeni güçler ortaya çıkıyor. Biz bu güç paylaşımında nerede olacağız? Aslında nerede olacağını anlamak için Türkiye'nin bugüne kadar yaptıklarına bakmalıyız. Bir taraftan Ukrayna'nın ilkesel olarak toprak bütünlüğünü desteklerken, barış için çaba sarf edebilen ve netice alabilen tek ülke Türkiye. Tahıl Anlaşması'yla gıda krizini engelleyerek dünyada her haneye Türkiye yardım ediyor. Enerji kaynaklarımızın yeterli olmamasına rağmen Türkiye, dünyanın enerji krizinin azalmasına katkı sağlıyor. Akıllı politikalarla, stratejik hamlelerle. Büyük Türk dünyasını, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında da yine Türkiye birleştirdi. Herkes birbirine düşerken, normalleşme hamleleriyle istikrar ve barış için önemli adımları atan da Türkiye. Suriye'de terörden arındırdığı bölgelere Suriyelileri geri gönderen de yine Türkiye" dedi.Çavuşoğlu programda yaptığı konuşmada 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketine değinerek, "Bu sene bizim için hüzün yılı oldu. 11 ilimizde 50 bin civarında vatandaşımızız vefat ettiği bir deprem felaketini yaşadık. Asrın felaketini değil, tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. Birçok şehirlerimiz tamamen yıkıldı. Bu süreçte çok büyük bir dayanışma gördük. ABD'de yaşayan vatandaşlarımız misyonlarımız önünde gerek Washington Büyükelçiliği, gerek başkonsolosluklarımız, New York'taki Türkevi ne gönderebilirse oraya getirdi. Dünyanın her bir yerinden de dayanışma gördük. Bunun iki sebebi var. Birincisi bugüne kadar dünyanın neresinde bir afet olursa olsun, neresinde bir felaket olsun oraya ilk ulaşan Türkiye olmuştur. Teşekkür ettiğimiz zaman 'siz o kadar iyilik yaptınız ki biz borcumuzu ödüyoruz' diyorlar. Sadece Müslüman bölgelerden değil dünyanın her yerinden yardım gördük. ABD'den de çok büyük destek ve dayanışma gördük. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken iki kere aradı sonra deprem bölgesine geldi ve helikopterden gördüklerine inanamadı ve hayatında böyle bir dayanışma görmediğini söyledi. Sahada devlet- millet her beraberdik. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 'G20 toplantısında ben böyle bir organizasyon görmedim' dedi. Dünyada 90 ülkeden 11 bin 320 arama kurtarma ekibi geldi. Her zaman ki gibi ilk gelen can Azerbaycan oldu, en son ayrılan da. Biz milli gelirimize göre dünyanın en hayırsever ülkesiyiz. Yine milli gelirimize göre dünyanın en çok kalkınma yardımı yapan ilk üç ülkesinden birisiyiz. Depremin verdiği hasarların tamirini hep birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.
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mevlüt çavuşoğlu, deprem, enerji krizi, abd
mevlüt çavuşoğlu, deprem, enerji krizi, abd

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünyadaki enerji krizinin azalmasına en çok katkı sağlayan ülke Türkiye

00:34 01.04.2023 (güncellendi: 00:35 01.04.2023)
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de AK Parti ABD Teşkilatları ile Buluşma programında yaptığı konuşmada, "Dünyanın enerji krizinin azalmasına en çok katkı sağlayan ülke Türkiye" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde 'AK Parti ABD Teşkilatları ile Buluşma' programına katıldı.

"Bugün dünyada krizler var. Kaos var, savaş var. Bu krizlerin yüzde 60'ı maalesef bizim coğrafyamızda" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Güç paylaşımı yeniden yapılıyor. Yeni güçler ortaya çıkıyor. Hindistan'ın nüfusu, Çin'i geçti. Latin Amerika'da yeni güçler ortaya çıkıyor. Biz bu güç paylaşımında nerede olacağız? Aslında nerede olacağını anlamak için Türkiye'nin bugüne kadar yaptıklarına bakmalıyız. Bir taraftan Ukrayna'nın ilkesel olarak toprak bütünlüğünü desteklerken, barış için çaba sarf edebilen ve netice alabilen tek ülke Türkiye. Tahıl Anlaşması'yla gıda krizini engelleyerek dünyada her haneye Türkiye yardım ediyor. Enerji kaynaklarımızın yeterli olmamasına rağmen Türkiye, dünyanın enerji krizinin azalmasına katkı sağlıyor. Akıllı politikalarla, stratejik hamlelerle. Büyük Türk dünyasını, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında da yine Türkiye birleştirdi. Herkes birbirine düşerken, normalleşme hamleleriyle istikrar ve barış için önemli adımları atan da Türkiye. Suriye'de terörden arındırdığı bölgelere Suriyelileri geri gönderen de yine Türkiye" dedi.


Çavuşoğlu programda yaptığı konuşmada 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketine değinerek, "Bu sene bizim için hüzün yılı oldu. 11 ilimizde 50 bin civarında vatandaşımızız vefat ettiği bir deprem felaketini yaşadık. Asrın felaketini değil, tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. Birçok şehirlerimiz tamamen yıkıldı. Bu süreçte çok büyük bir dayanışma gördük. ABD'de yaşayan vatandaşlarımız misyonlarımız önünde gerek Washington Büyükelçiliği, gerek başkonsolosluklarımız, New York'taki Türkevi ne gönderebilirse oraya getirdi. Dünyanın her bir yerinden de dayanışma gördük. Bunun iki sebebi var. Birincisi bugüne kadar dünyanın neresinde bir afet olursa olsun, neresinde bir felaket olsun oraya ilk ulaşan Türkiye olmuştur. Teşekkür ettiğimiz zaman 'siz o kadar iyilik yaptınız ki biz borcumuzu ödüyoruz' diyorlar. Sadece Müslüman bölgelerden değil dünyanın her yerinden yardım gördük. ABD'den de çok büyük destek ve dayanışma gördük. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken iki kere aradı sonra deprem bölgesine geldi ve helikopterden gördüklerine inanamadı ve hayatında böyle bir dayanışma görmediğini söyledi. Sahada devlet- millet her beraberdik. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 'G20 toplantısında ben böyle bir organizasyon görmedim' dedi. Dünyada 90 ülkeden 11 bin 320 arama kurtarma ekibi geldi. Her zaman ki gibi ilk gelen can Azerbaycan oldu, en son ayrılan da. Biz milli gelirimize göre dünyanın en hayırsever ülkesiyiz. Yine milli gelirimize göre dünyanın en çok kalkınma yardımı yapan ilk üç ülkesinden birisiyiz. Depremin verdiği hasarların tamirini hep birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.


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