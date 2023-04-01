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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230401/depremzedelerle-bir-araya-gelen-bakan-akar-karamsarlik-kotumserlik-yok-fitneye-ve-fesada-yer-yok-1069031057.html
Depremzedelerle bir araya gelen Bakan Akar: Karamsarlık, kötümserlik yok, fitneye ve fesada yer yok
Depremzedelerle bir araya gelen Bakan Akar: Karamsarlık, kötümserlik yok, fitneye ve fesada yer yok
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hayat normalleşinceye kadar devletimiz, milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak sizlerle beraberiz. Karamsarlık, kötümserlik... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T10:28+0300
2023-04-01T10:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar
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Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.Ramazan ayının ilk iftarını Hatay'da Mehmetçik ile yapan Akar dün de Yayladağı ilçesinde depremzedelerle iftarda bir araya geldi.Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay ile Yayladağı Belediyesi Mustafa Sayın Aba Güreşi Alanında kurulan çadır kentte giden Akar, MÜSİAD Konya tarafından düzenlenen "Yayladağı Sınır Kapısı İftar Programı"na katıldı, depremzedelerle birlikte orucunu açtı.İftar sonrası konuşan Akar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından devletin ilk andan itibaren vatandaşının yanına, yardımına koştuğunu belirtti.Depremzedelerin hiçbir zaman yalnız olmadığını vurgulayan Bakan Akar, "Depremzedelere yardımcı olmak, onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Biz 85 milyon hiçbir dini, etnik, mezhepsel ayrım gözetmeksizin tek yumruk, tek yürek, tek vücut olarak daha önce yaşadığımız birçok felaketin üstesinden geldik. Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz." diye konuştu.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin, tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren seferber olduğunu dile getiren Akar, "Kalıcı konutların temelleri atılmaya başlandı. Bir sene içinde barınma problemi büyük ölçüde bitecek, iş yerleri açılacak ve hayatın normalleşmesi süratle gerçekleşecek" diye konuştu.Hayat normalleşinceye kadar çalışmaların süratle devam edeceğini belirten Akar, "Hayat normalleşinceye kadar devletimiz, milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak sizlerle beraberiz. Karamsarlık, kötümserlik yok, fitneye ve fesada fırsat, yer yok" dedi.İlk günden itibaren deprem bölgesindeki özverili çalışmalarından dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi ve MÜSİAD yetkililerini de tebrik eden Akar, sözlerini depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileterek tamamladı.Vatandaşların taleplerini de dinleyen, çocuklarla yakından ilgilenen Akar'a depremzedeler yoğun ilgi gösterdi. "Allah devletimize zeval vermesin", Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diyen depremzedeler Bakan Akar'ı alkışla çadır kentten uğurladı.Danimarka’da Kuran yakma eylemiBakan Akar çadır kentten ayrılırken Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin sorusunu yanıtladı.Son dönemlerde Avrupa’da artış gösteren bu düşmanca, barbarca zihniyet ve eylemler demokratik değerlerle hoşgörü ve barış içerisinde bir arada yaşama kültürünü tahrip ettiğini belirten Akar, şunları söyledi:
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deprem, milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar
deprem, milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar

Depremzedelerle bir araya gelen Bakan Akar: Karamsarlık, kötümserlik yok, fitneye ve fesada yer yok

10:28 01.04.2023
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hayat normalleşinceye kadar devletimiz, milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak sizlerle beraberiz. Karamsarlık, kötümserlik yok, fitneye ve fesada fırsat, yer yok" dedi.
Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.
Ramazan ayının ilk iftarını Hatay'da Mehmetçik ile yapan Akar dün de Yayladağı ilçesinde depremzedelerle iftarda bir araya geldi.
Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay ile Yayladağı Belediyesi Mustafa Sayın Aba Güreşi Alanında kurulan çadır kentte giden Akar, MÜSİAD Konya tarafından düzenlenen "Yayladağı Sınır Kapısı İftar Programı"na katıldı, depremzedelerle birlikte orucunu açtı.
İftar sonrası konuşan Akar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından devletin ilk andan itibaren vatandaşının yanına, yardımına koştuğunu belirtti.
Depremzedelerin hiçbir zaman yalnız olmadığını vurgulayan Bakan Akar, "Depremzedelere yardımcı olmak, onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Biz 85 milyon hiçbir dini, etnik, mezhepsel ayrım gözetmeksizin tek yumruk, tek yürek, tek vücut olarak daha önce yaşadığımız birçok felaketin üstesinden geldik. Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz." diye konuştu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin, tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren seferber olduğunu dile getiren Akar, "Kalıcı konutların temelleri atılmaya başlandı. Bir sene içinde barınma problemi büyük ölçüde bitecek, iş yerleri açılacak ve hayatın normalleşmesi süratle gerçekleşecek" diye konuştu.
Hayat normalleşinceye kadar çalışmaların süratle devam edeceğini belirten Akar, "Hayat normalleşinceye kadar devletimiz, milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak sizlerle beraberiz. Karamsarlık, kötümserlik yok, fitneye ve fesada fırsat, yer yok" dedi.
İlk günden itibaren deprem bölgesindeki özverili çalışmalarından dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi ve MÜSİAD yetkililerini de tebrik eden Akar, sözlerini depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileterek tamamladı.
Vatandaşların taleplerini de dinleyen, çocuklarla yakından ilgilenen Akar'a depremzedeler yoğun ilgi gösterdi. "Allah devletimize zeval vermesin", Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diyen depremzedeler Bakan Akar'ı alkışla çadır kentten uğurladı.

Danimarka’da Kuran yakma eylemi

Bakan Akar çadır kentten ayrılırken Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin sorusunu yanıtladı.
Son dönemlerde Avrupa’da artış gösteren bu düşmanca, barbarca zihniyet ve eylemler demokratik değerlerle hoşgörü ve barış içerisinde bir arada yaşama kültürünü tahrip ettiğini belirten Akar, şunları söyledi:
"Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor; bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları adeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz."
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