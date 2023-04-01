https://sputniknews.com.tr/20230401/cumhurbaskani-erdogan-cumhur-ittifaki-olarak-beklentileri-bosa-cikarmamakta-kararliyiz-1069043340.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Depremzedelerimiz, afetin yol açtığı sorunların bir an evvel çözülmesini bekliyor. Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T20:13+0300
2023-04-01T20:13+0300
2023-04-01T20:13+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Depremzedelerimiz, afetin yol açtığı sorunların bir an evvel çözülmesini bekliyor. Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız" dedi.