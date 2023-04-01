https://sputniknews.com.tr/20230401/buyukelci-atamalari-resmi-gazetede-1069029366.html
Büyükelçi atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de
Büyükelçi atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçi atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T04:20+0300
2023-04-01T04:20+0300
2023-04-01T04:29+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
resmi gazete
büyükelçi
atama
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Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kanada Büyükelçisi Kerem Uras merkeze alınırken yerine Esra Demir, Kongo Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit, merkeze alınırken yerine Hilmi Ege Türemen atandı. Ayrıca Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Talip Küçükcan ve Togo Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Muteber Kılıç atandı. Atama kararlarının 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
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recep tayyip erdoğan, resmi gazete, büyükelçi, atama
recep tayyip erdoğan, resmi gazete, büyükelçi, atama
Büyükelçi atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de
04:20 01.04.2023 (güncellendi: 04:29 01.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçi atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kanada Büyükelçisi Kerem Uras merkeze alınırken yerine Esra Demir, Kongo Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit, merkeze alınırken yerine Hilmi Ege Türemen atandı.
Ayrıca Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Talip Küçükcan ve Togo Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Muteber Kılıç atandı. Atama kararlarının 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.