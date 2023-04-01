https://sputniknews.com.tr/20230401/buyukelci-atamalari-resmi-gazetede-1069029366.html

Büyükelçi atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Büyükelçi atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçi atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T04:20+0300

2023-04-01T04:20+0300

2023-04-01T04:29+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

büyükelçi

atama

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Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kanada Büyükelçisi Kerem Uras merkeze alınırken yerine Esra Demir, Kongo Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit, merkeze alınırken yerine Hilmi Ege Türemen atandı. Ayrıca Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Talip Küçükcan ve Togo Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Muteber Kılıç atandı. Atama kararlarının 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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recep tayyip erdoğan, resmi gazete, büyükelçi, atama