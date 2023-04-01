Bozdağ'dan YSK'nın Erdoğan kararına ilişkin açıklama: Anayasamıza uygun doğru bir karar
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazlarla ilgili yaptığı açıklamada, "YSK'nın kararı anayasamıza uygun doğru bir karardır. Açık, net ve tartışmasız kararı bile bile Anayasa Mahekemesi'ne taşımak beyhude bir çabadır." ifadelerini kullandı.
Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:
YSK'nın kararı anayasamıza uygun doğru bir karardır. YKS kararları ne AYM'ye ne de diğer yargı mercilerine taşınır. Bu başvurlar hep reddedilmiştir. Açık net tartışamasıaz kararı bile bile Anayasa Mahekemesi'ne taşımak beyhude bir çabadır. Bundan sonra meydanlarda demokratik bir rekabet yapalım. Milletimiz kimi istiyorsa cumhurbaşkanını seçecektir, kimse engel olamayacaktır.
Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basması
Tek kişilik bir namazgahtır, temiz olması gerekmektedir. kimse ayakkabıyla basıp onu kirletemez. Bizim toplumumuzun medeniyet değerlerine, Müslümanların sembollerine çok büyük bir saygısızlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti bizim için çok yadırgayıcı olmadı. Başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası diyen, üniversitelere girilmesinin önüne geçmeye çalışan, kamuda başörtülü kadınlarına karşı çıkan birinin bunu yapması biziz şaşırtmadı. Bu zihniyet geçmişten günümüze CHP zihniyeti, bilindik bir zihniyettir. Kılıçdaroğlu'nu kınadığımı buradan bildirmek isterim.
'Sayın Akşener'i cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyoruz'
Kimse bir şey bilmiyor, ortada fail yok. Akşener yaptıranı biliyorlarmış gibi, o kabuller üzerinden sayın Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef gösteren açıklamalar yaptılar. Kabul edilebilir değildir. Atılan iftiralara, delliere dayanmadan hareket etmek siyasi partilerin genel başkanlarına yakışmaz. Partimizi hedef alan imalarda bulunan sayın Akşener, eminim utanmışlardır, pişman olmuşlardır. Sayın Akşener'i cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyoruz. Dilemezse bunu millete nasıl hesap verecek biz de merak ediyoruz.