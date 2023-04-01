Bozdağ'dan YSK'nın Erdoğan kararına ilişkin açıklama: Anayasamıza uygun doğru bir karar

Tek kişilik bir namazgahtır, temiz olması gerekmektedir. kimse ayakkabıyla basıp onu kirletemez. Bizim toplumumuzun medeniyet değerlerine, Müslümanların sembollerine çok büyük bir saygısızlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti bizim için çok yadırgayıcı olmadı. Başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası diyen, üniversitelere girilmesinin önüne geçmeye çalışan, kamuda başörtülü kadınlarına karşı çıkan birinin bunu yapması biziz şaşırtmadı. Bu zihniyet geçmişten günümüze CHP zihniyeti, bilindik bir zihniyettir. Kılıçdaroğlu'nu kınadığımı buradan bildirmek isterim.