https://sputniknews.com.tr/20230401/bes-ab-ulkesinden-bruksele-biriken-ukrayna-tahilini-satin-alin-1069030948.html
Beş AB ülkesinden Brüksel’e: 'Biriken Ukrayna tahılını satın alın'
Beş AB ülkesinden Brüksel’e: 'Biriken Ukrayna tahılını satın alın'
Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya’nın, biriken Ukrayna tahıllarıyla ilgili sorunlar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) makamlarına başvurduğu... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T10:28+0300
2023-04-01T10:28+0300
2023-04-01T10:28+0300
ukrayna krizi
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tahıl
ab
avrupa birliği
brüksel
bulgaristan
macaristan
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romanya
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Associated Press (AP) ajansının haberine göre, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya, Brüksel’e, biriken tahılları ‘insani ihtiyaçlar için’ satın alma olasılığının incelenmesi, ayrıca ulaştırma altyapısının geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla mali destek sağlanması çağrısında bulundu. Habere göre sorun, başta tahıl olmak üzere Ukrayna gıdalarının bu ülkelere akışının, ürünlerin fiyatının düşmesine ve depoların dolmasına yol açmasından dolayı ortaya çıktı. Beş AB ülkesindeki depolarda Ukrayna tahılının yanı sıra tohum, yumurta, kümes hayvanlar eti, şeker, elma, çilek, un, bal ve makarna bulunuyor.Ayrıca makalede yer alan bilgilere göre, ülkelerin yerel pazarların Ukrayna ürünleriyle dolup taşması, çiftçilerin memnuniyetsizliğine yol açtı. Bulgaristan'da tarım üreticileri sınır geçişlerini engelledi. Polonyalı yetkililer ise yerel çiftçilerle uzun müzakerelerin ardından mali ve altyapısal yardım sağlama sözü verdi. Bu kapsamda Brüksel, Bulgaristan’a 16.7 milyon, Polonya'ya ise 30 milyon euro ödemeyi teklif etti. Ülke yetkilileri ise bu rakamların yetersiz olduğunu düşünüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230401/resmi-gazetede-yayimlandi-sosyal-medyaya-yeni-duzenleme-geldi-1069030754.html
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ukrayna, tahıl, ab, avrupa birliği, brüksel, bulgaristan, macaristan, polonya, romanya, slovakya
ukrayna, tahıl, ab, avrupa birliği, brüksel, bulgaristan, macaristan, polonya, romanya, slovakya
Beş AB ülkesinden Brüksel’e: 'Biriken Ukrayna tahılını satın alın'
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Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya’nın, biriken Ukrayna tahıllarıyla ilgili sorunlar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) makamlarına başvurduğu öğrenildi.
Associated Press (AP) ajansının haberine göre, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya, Brüksel’e, biriken tahılları ‘insani ihtiyaçlar için’ satın alma olasılığının incelenmesi, ayrıca ulaştırma altyapısının geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla mali destek sağlanması çağrısında bulundu. Habere göre sorun, başta tahıl olmak üzere Ukrayna gıdalarının bu ülkelere akışının, ürünlerin fiyatının düşmesine ve depoların dolmasına yol açmasından dolayı ortaya çıktı. Beş AB ülkesindeki depolarda Ukrayna tahılının yanı sıra tohum, yumurta, kümes hayvanlar eti, şeker, elma, çilek, un, bal ve makarna bulunuyor.
Ayrıca makalede yer alan bilgilere göre, ülkelerin yerel pazarların Ukrayna ürünleriyle dolup taşması, çiftçilerin memnuniyetsizliğine yol açtı. Bulgaristan'da tarım üreticileri sınır geçişlerini engelledi. Polonyalı yetkililer ise yerel çiftçilerle uzun müzakerelerin ardından mali ve altyapısal yardım sağlama sözü verdi. Bu kapsamda Brüksel, Bulgaristan’a 16.7 milyon, Polonya'ya ise 30 milyon euro ödemeyi teklif etti. Ülke yetkilileri ise bu rakamların yetersiz olduğunu düşünüyor.