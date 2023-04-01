https://sputniknews.com.tr/20230401/bbp-genel-baskani-destici-biz-inaniyoruz-ki-21-yuzyil-turk-asri-olacak--1069026841.html

BBP Genel Başkanı Destici: Biz inanıyoruz ki 21. yüzyıl Türk asrı olacak

BBP Genel Başkanı Destici: Biz inanıyoruz ki 21. yüzyıl Türk asrı olacak

BBP Genel Başkanı Destici, "Biz inanıyoruz ki 21. yüzyıl Türk asrı olacak ve şimdilik bölgesel bir güç olarak dünyada her geçen gün etkinliğimizi artırıyoruz" 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T00:22+0300

2023-04-01T00:22+0300

2023-04-01T00:26+0300

2023 türkiye seçimleri

büyük birlik partisi (bbp)

bbp

mustafa destici

enflasyon

döviz

ali babacan

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin ekonomik olarak umutlu olması için birçok neden bulunduğunu belirterek, 21. yüzyılın Türk asrı olacağını söyledi.Partisince bir otelde, "Sevdamız Türkiye, Hedef 2023" sloganıyla düzenlenen "Bilgilendirme, İstişare ve Dayanışma Toplantısı"nda konuşan Destici, 5 Nisan 1994 ekonomik krizi, 28 Şubat, 2001 ekonomik krizi, Danıştay baskını, Hrant Dink cinayeti, 367 krizi, Ergenekon dava süreçleri, MİT krizi, Gezi olayları, 17/25 Aralık süreci, 6-8 Ekim olayları ve 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, bu olayların ekonomiye olumsuz etkilerinden bahsetti.Yaşanan tüm olaylarda uluslararası güç odakların parmak izlerine rastlanıldığını kaydeden Destici, ayrıca Suriye'deki gelişmelere ve göç konusuna vurgu yaptı.Destici, Türkiye'nin durumunu veriler ışığında anlatarak, "Gerek içeriden, gerekse çevremizdeki olumsuz gelişmelere rağmen birçok konuda AB ortalamasını tutturduğumuzu göreceksiniz. Biz inanıyoruz ki, 21. yüzyıl Türk asrı olacak ve şimdilik bölgesel bir güç olarak dünyada her geçen gün etkinliğimizi artırıyoruz. İnanıyorum ki bizim çocuklarımız, torunlarımız küresel bir güç olan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.Babacan'a eleştiriYüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın Türkiye'yi olumsuz etkilediğine işaret eden Destici, hükümetin bazı olağan dışı tedbirler almak zorunda kaldığını belirtti.Yaşanan bu sürecin iki önemli sebebi bulunduğunu anlatan Destici, şöyle konuştu:'Türkiye özellikle son 5-6 yıllık performansıyla 193 ülke arasında bir yıldız gibi parlıyor'İthalat ve ihracata ilişkin rakamları paylaşan Destici, başta muhalefet olmak üzere bazı kesimlerin felaket tellallığı yaptığını söyledi.Destici, "Oysa rakamlara baktığımızda durumun onların dediği gibi olmadığını görüyoruz. Birkaç yıl öncesine göre negatif manada bir değişim var fakat son 15 yılın ortalamasına bakarsanız, geçmişte iyi olarak kabul edilen birçok yılda ekonomik performansın bugünkünden daha kötü olduğu görülecektir. Türkiye özellikle son 5-6 yıllık performansıyla 193 ülke arasında bir yıldız gibi parlıyor. Bu şunu gösteriyor, biz kararlarımızı verirken başkalarının etkisinde kalmazsak, bağımsız, gerçekçi ve ayakları yere basan politikalarla ülkemizi yönetirsek, çok daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.BBP'nin kurulduğu günden bugüne kimin ne diyeceğine bakmadan inandığı doğrulara 'evet' dediğini kaydeden Destici, sözlerini şöyle tamamladı:Toplantıya Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile iş insanları ve ekonomi çevrelerinden temsilciler katıldı.

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büyük birlik partisi (bbp), bbp, mustafa destici, enflasyon, döviz, ali babacan