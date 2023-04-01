BBP Genel Başkanı Destici: Biz inanıyoruz ki 21. yüzyıl Türk asrı olacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
TARİHTE BUGÜN
31 Mart Vakası nasıl ortaya çıktı?
06:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kapitalist sistemin sorunları
07:08
112 dk
GÜNE BAŞLARKEN
Seçime 44 gün kala Ankara'nın gündeminde ne var?
09:01
45 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
09:47
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
09:56
2 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
10:15
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
10:45
8 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
11:10
10 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
TARİHTE BUGÜN
31 Mart Vakası nasıl ortaya çıktı?
11:37
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
12:09
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
12:21
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
12:35
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 adayla gidiyor
12:45
45 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
13:30
8 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
13:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akıllı tarım uygulamaları nelerdir ve nasıl uygulanır?
14:06
54 dk
HAFTAYA DAİR
İttifaklar seçime nasıl girecek?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Trump suçlanıyor
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Ekonominin seçim rotası
17:03
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru gergin ortam
18:34
94 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
20:30
10 dk
Z RAPORU
İYİ Parti binasına isabet eden kurşun
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Oncan'la Gercegin Yorungesi
13:01
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
14:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
15:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
16:09
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
16:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
17:14
8 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
17:33
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
18:10
2 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
19:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230401/bbp-genel-baskani-destici-biz-inaniyoruz-ki-21-yuzyil-turk-asri-olacak--1069026841.html
BBP Genel Başkanı Destici: Biz inanıyoruz ki 21. yüzyıl Türk asrı olacak
BBP Genel Başkanı Destici: Biz inanıyoruz ki 21. yüzyıl Türk asrı olacak
BBP Genel Başkanı Destici, "Biz inanıyoruz ki 21. yüzyıl Türk asrı olacak ve şimdilik bölgesel bir güç olarak dünyada her geçen gün etkinliğimizi artırıyoruz" 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T00:22+0300
2023-04-01T00:26+0300
2023 türkiye seçimleri
büyük birlik partisi (bbp)
bbp
mustafa destici
enflasyon
döviz
ali babacan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/01/1069026695_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_519d151ba99a9504ef7186dbbfaca23b.jpg
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin ekonomik olarak umutlu olması için birçok neden bulunduğunu belirterek, 21. yüzyılın Türk asrı olacağını söyledi.Partisince bir otelde, "Sevdamız Türkiye, Hedef 2023" sloganıyla düzenlenen "Bilgilendirme, İstişare ve Dayanışma Toplantısı"nda konuşan Destici, 5 Nisan 1994 ekonomik krizi, 28 Şubat, 2001 ekonomik krizi, Danıştay baskını, Hrant Dink cinayeti, 367 krizi, Ergenekon dava süreçleri, MİT krizi, Gezi olayları, 17/25 Aralık süreci, 6-8 Ekim olayları ve 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, bu olayların ekonomiye olumsuz etkilerinden bahsetti.Yaşanan tüm olaylarda uluslararası güç odakların parmak izlerine rastlanıldığını kaydeden Destici, ayrıca Suriye'deki gelişmelere ve göç konusuna vurgu yaptı.Destici, Türkiye'nin durumunu veriler ışığında anlatarak, "Gerek içeriden, gerekse çevremizdeki olumsuz gelişmelere rağmen birçok konuda AB ortalamasını tutturduğumuzu göreceksiniz. Biz inanıyoruz ki, 21. yüzyıl Türk asrı olacak ve şimdilik bölgesel bir güç olarak dünyada her geçen gün etkinliğimizi artırıyoruz. İnanıyorum ki bizim çocuklarımız, torunlarımız küresel bir güç olan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.Babacan'a eleştiriYüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın Türkiye'yi olumsuz etkilediğine işaret eden Destici, hükümetin bazı olağan dışı tedbirler almak zorunda kaldığını belirtti.Yaşanan bu sürecin iki önemli sebebi bulunduğunu anlatan Destici, şöyle konuştu:'Türkiye özellikle son 5-6 yıllık performansıyla 193 ülke arasında bir yıldız gibi parlıyor'İthalat ve ihracata ilişkin rakamları paylaşan Destici, başta muhalefet olmak üzere bazı kesimlerin felaket tellallığı yaptığını söyledi.Destici, "Oysa rakamlara baktığımızda durumun onların dediği gibi olmadığını görüyoruz. Birkaç yıl öncesine göre negatif manada bir değişim var fakat son 15 yılın ortalamasına bakarsanız, geçmişte iyi olarak kabul edilen birçok yılda ekonomik performansın bugünkünden daha kötü olduğu görülecektir. Türkiye özellikle son 5-6 yıllık performansıyla 193 ülke arasında bir yıldız gibi parlıyor. Bu şunu gösteriyor, biz kararlarımızı verirken başkalarının etkisinde kalmazsak, bağımsız, gerçekçi ve ayakları yere basan politikalarla ülkemizi yönetirsek, çok daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.BBP'nin kurulduğu günden bugüne kimin ne diyeceğine bakmadan inandığı doğrulara 'evet' dediğini kaydeden Destici, sözlerini şöyle tamamladı:Toplantıya Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile iş insanları ve ekonomi çevrelerinden temsilciler katıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/01/1069026695_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_1183f2cf50caae491e4675f8e2fdf25d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
büyük birlik partisi (bbp), bbp, mustafa destici, enflasyon, döviz, ali babacan
büyük birlik partisi (bbp), bbp, mustafa destici, enflasyon, döviz, ali babacan

BBP Genel Başkanı Destici: Biz inanıyoruz ki 21. yüzyıl Türk asrı olacak

00:22 01.04.2023 (güncellendi: 00:26 01.04.2023)
© AABüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisince bir otelde, "Sevdamız Türkiye, Hedef 2023" sloganıyla düzenlenen "Bilgilendirme, İstişare ve Dayanışma Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisince bir otelde, Sevdamız Türkiye, Hedef 2023 sloganıyla düzenlenen Bilgilendirme, İstişare ve Dayanışma Toplantısına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
© AA
Abone olTelegram
BBP Genel Başkanı Destici, "Biz inanıyoruz ki 21. yüzyıl Türk asrı olacak ve şimdilik bölgesel bir güç olarak dünyada her geçen gün etkinliğimizi artırıyoruz"
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin ekonomik olarak umutlu olması için birçok neden bulunduğunu belirterek, 21. yüzyılın Türk asrı olacağını söyledi.
Partisince bir otelde, "Sevdamız Türkiye, Hedef 2023" sloganıyla düzenlenen "Bilgilendirme, İstişare ve Dayanışma Toplantısı"nda konuşan Destici, 5 Nisan 1994 ekonomik krizi, 28 Şubat, 2001 ekonomik krizi, Danıştay baskını, Hrant Dink cinayeti, 367 krizi, Ergenekon dava süreçleri, MİT krizi, Gezi olayları, 17/25 Aralık süreci, 6-8 Ekim olayları ve 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, bu olayların ekonomiye olumsuz etkilerinden bahsetti.
Yaşanan tüm olaylarda uluslararası güç odakların parmak izlerine rastlanıldığını kaydeden Destici, ayrıca Suriye'deki gelişmelere ve göç konusuna vurgu yaptı.
Destici, Türkiye'nin durumunu veriler ışığında anlatarak, "Gerek içeriden, gerekse çevremizdeki olumsuz gelişmelere rağmen birçok konuda AB ortalamasını tutturduğumuzu göreceksiniz. Biz inanıyoruz ki, 21. yüzyıl Türk asrı olacak ve şimdilik bölgesel bir güç olarak dünyada her geçen gün etkinliğimizi artırıyoruz. İnanıyorum ki bizim çocuklarımız, torunlarımız küresel bir güç olan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.

Babacan'a eleştiri

Yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın Türkiye'yi olumsuz etkilediğine işaret eden Destici, hükümetin bazı olağan dışı tedbirler almak zorunda kaldığını belirtti.
Yaşanan bu sürecin iki önemli sebebi bulunduğunu anlatan Destici, şöyle konuştu:
"Birincisi, geçmiş yıllarda uygulanan düşük kur, yüksek reel faiz politikasıdır. Yani Ali Babacan politikaları. Bu politika, ekonomik verileri dikkate almadan çok uzun süre devam ettirildi. Bunun en son neticesi, Cumhuriyet tarihimizde finansal devasa bir cari açıkla karşı karşıya kaldık. Bu, ülkemizin döviz ihtiyacı üzerindeki stresi artırdı. Döviz kurlarının kontrol dışına ve dolarizasyonun anormal seviyelere çıkmasına neden oldu. Millet İttifakı'nın ekonomiyi teslim edeceği kişi olarak sunulan Sayın Babacan, işte bu cari açığın ve yüksek enflasyonun, dış borçlanmanın başındaki kişiydi. Allah'tan Türkiye kurtuldu ve yatırımı, istihdamı önceleyen bir ekonomik sisteme geçti. İkinci etken, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecidir. Ukrayna-Rusya savaşı da bu işin adeta tuzu biberi olmuştur."

'Türkiye özellikle son 5-6 yıllık performansıyla 193 ülke arasında bir yıldız gibi parlıyor'

İthalat ve ihracata ilişkin rakamları paylaşan Destici, başta muhalefet olmak üzere bazı kesimlerin felaket tellallığı yaptığını söyledi.
Destici, "Oysa rakamlara baktığımızda durumun onların dediği gibi olmadığını görüyoruz. Birkaç yıl öncesine göre negatif manada bir değişim var fakat son 15 yılın ortalamasına bakarsanız, geçmişte iyi olarak kabul edilen birçok yılda ekonomik performansın bugünkünden daha kötü olduğu görülecektir. Türkiye özellikle son 5-6 yıllık performansıyla 193 ülke arasında bir yıldız gibi parlıyor. Bu şunu gösteriyor, biz kararlarımızı verirken başkalarının etkisinde kalmazsak, bağımsız, gerçekçi ve ayakları yere basan politikalarla ülkemizi yönetirsek, çok daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.
BBP'nin kurulduğu günden bugüne kimin ne diyeceğine bakmadan inandığı doğrulara 'evet' dediğini kaydeden Destici, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yanlış bulduğumuz bir şeyin de karşısında dikildik. Yaptığımız hiçbir şeyden pişmanlık duymadık. Önce milletimiz, devletimiz dedik. Kendimizi değil milletimizin istiklalini ve istikbalini önceledik. Bu anlayış ve duruş bundan sonra da devam edecek. Şehit liderimizin emanetine, ilkelerine sıkı sıkıya sarılacağız. Kimseden ve hiçbir şeyden korkmadan hakkı söyleyeceğiz, savunacağız ve yücelteceğiz. Bunun için Cumhur İttifakı'ndayız, bunun için cumhurla yürüyoruz ve bu yürüyüşün sonu sizlerin desteğiyle yine zaferle neticelenecektir."
Toplantıya Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile iş insanları ve ekonomi çevrelerinden temsilciler katıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала