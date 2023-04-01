https://sputniknews.com.tr/20230401/bakan-soyludan-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-15-yasindan-beri-bel-fitigim-var-iyice-kotulesti-1069034543.html

Bakan Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: 15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti

Bakan Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: 15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sağlık durumuna ilişkin,"15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti. Kontrol edemediğimiz bir durum söz konusu oldu. Ama... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T13:39+0300

2023-04-01T13:39+0300

2023-04-01T13:39+0300

politika

süleyman soylu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sel vuran Şanlıurfa ve Adıyaman'a gitmiş ve afetzedelerle yaptığı konuşmayı kayda alan bir yurttaşı azarladığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Olayın ardından Soylu'nun sağlık sorunları nedeniyle dinleneceği açıklanmıştı. Bakan Soylu, CNN Türk'te sağlık durumuna ve deprem bölgesine ilişkin açıklamalarda bulundu.CNN Türk'te açıklama yapan Soylu, şunları söyledi:"Geçen gün fizik tedavimi yapan bir arkadaş var, Kahramanmaraş'ta, yaşın kaç dedim 37, dedim ki 38 yıldır bu benim arkadaşım. 15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti. Bazen soğuktan... Şanlıurfa'da sel olunca, biraz da ayakları ıslanınca insanın etkiliyor, soğuk da aldık galiba. Kontrol edemediğimiz bir durum söz konusu oldu. Ama şu anda biraz daha iyiyim, iyi bir durumdayım. Benim rahmetli büyük ninem vardı, babamın babaannesi. Bu hastalıkların büyük bölümü genetik zaten. Bakmak lazım, spor yapmak lazım. Öyle bir imkanımız da yok. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum.Bu deprem bölgesinin en büyük yıkımı burada. Oran olarak da sayı olarak da burada. Hem binaların büyüklüğü açısından hem de bina sayısı açısından da burada. Hatay'da 21 bin 300 bina yıkık, yıkılacak. Bu binaların yüzde 40'ı kaldırıldı. Ramazan Bayramına kadar enkaz kaldırmayı bitireceğiz. Buranın 10 günlük karşı karşıya kaldığı yıkımdan dolayı diğerlerinden geri bir takvimi var. 10 ilde enkaz bayrama kadar kalkacak. Hatay'da bayramdan 10 gün sonra kalkacak.Bu tabii ilk bölüm. Acil yıkılacak ve yıkılmış binaların enkazı. Diyelim 100 parça var, biz 30'unu kaldırıyoruz. Bir de 70'i var. Bu bittikten sonra 3 aylık periyodumuz daha var. Enkaz kalkınca Antakya'nın yüzde 75'i boş arsa olacak.Konsantrasyonumuz seçim değil deprem. Bu kadar iş var, günlük tartışmalara giremeyiz. Siyasetin kendine ait kuralları vardır. Bu kurallar işler. Siyasette kırgınlık olmaz."

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süleyman soylu