https://sputniknews.com.tr/20230401/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1069029640.html
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T04:54+0300
2023-04-01T04:54+0300
2023-04-01T05:00+0300
türkiye
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
atama
bakanlık
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Sadide Akbulut atandı.Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine ise Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Evren Başar, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Mehmet Karakaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Zakir Avşar, Ahmet Arslan ve İdris Kardaş görevlendirildi.Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine Ramazan Akcan ve Adalet Müfettişi Özcan Çakıroğlu getirildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü Fehmi Çelik görevden alındı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine İş Müfettişi Serhan Güner getirildi. Açık bulunan İş Müfettişliğine yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Savaş Aykılıç atandı.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne aynı yer Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcısı Zeki Özdemir atandı.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Tuna Cebecioğlu getirildi.Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger görevden alındı.
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resmi gazete, recep tayyip erdoğan, atama, bakanlık
resmi gazete, recep tayyip erdoğan, atama, bakanlık
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
04:54 01.04.2023 (güncellendi: 05:00 01.04.2023) Abone ol
Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Sadide Akbulut atandı.
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine ise Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Evren Başar, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Mehmet Karakaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Zakir Avşar, Ahmet Arslan ve İdris Kardaş görevlendirildi.
Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine Ramazan Akcan ve Adalet Müfettişi Özcan Çakıroğlu getirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü Fehmi Çelik görevden alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine İş Müfettişi Serhan Güner getirildi. Açık bulunan İş Müfettişliğine yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Savaş Aykılıç atandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne aynı yer Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcısı Zeki Özdemir atandı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Tuna Cebecioğlu getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger görevden alındı.